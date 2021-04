Eliminare surpriză la Survivor România. Cel mai constant Războinic părăsește jungla

Aseară, la Survivor România, echipa Războinicilor a pierdut cel mai constant Războinic, fiind eliminat în urma voturilor telespectatorilor.

Astfel, drumul în concursul Survivor România 2021 s-a încheiat pentru Starlin de la Războinici. Acesta a intrat în cursa de eliminare alături de Sorin Pușcașu și de Andrei Dascălu, primind cele mai puține voturi din partea telespectatorilor.

Acesta a spus că a învățat multe lecții la Survivor România și că o să prețuiască cu adevărat momentele pe care petrece cu familia și cu prietenii. Starlin a mai spus că și-a îndeplinit și visul de a vizita locurile în care a crescut în Dominicană, înainte de a pleca acasă, în România.

Să demonstrez oamenilor de acasă și mai ales fetiței mele că orice e posibil în viață. Aici am câștigat un frate, Sorin, un băiat cu care cu am multe în comun. Am câștigat la fel doi frați luptători, Marius și Andrei, și o prietenă nebună, pe Sindy”, a declarat Starlin înainte de a părăsi competiția Survivor România.

Ne-am plimbat și m-am întâlnit cu o prietenă din copilărie, cu o legătură special de la 5 ani până la 37 câți am acum. Am văzut o verișoară, m-am plimbat unde mă plimbam în copilărie, unde am muncit, unde m-am format ca bărbat și ăsta a fost scopul.

De menționat este că la Survivor, Albert Oprea este favoritul publicului pentru a opta săptămână la rând, iar acesta l-a propus pentru eliminare pe Starlin.

Starlin declara că a demonstrat că este puternic la Survivor România și că nu are regrete dacă ar fi să părăsească competiția.

„Nu am niciun fel de emoții, sunt liniștit, pentru că aici în Survivor am câștigat respectul tuturor, Faimoși și Razboici. Am dovedit că sunt un Războinic adevărat. Nu am jucat pentru Starlin, ci pentru echipă. Pot să spun cu mâna pe inimă că am fost unul dintre cei constanți. Mi-am susținut echipa și de pe bancă. Mă bucur că am ajuns până aici și am ajuns cu propriile puteri. Am demonstrat destul de multe. Dacă aici se termină, am dovedit că sunt pantera”, declara Starlin.