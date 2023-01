Eliminare surpriză la Survivor 2023. Daniel Pavel a făcut anunțul neașteptat

Răzvan Danciu, Codruța Began și Andrei Neagu sunt cei trei nominalizați spre eliminare în cadrul consiliului Survivor România 2023, de miercuri, 25 ianuarie. Unul dintre cei trei Războinici va părăsi competiția din Republica Dominicană. Cine este cel care a întrunit cele mai puține voturi din partea publicului.

Publicul, suveranul de la Survivor România 2023, are o misiune extrem de grea în fiecare consiliu de nominalizare al competiției ce are loc în jungla dominicană.

Telespectatorii votează, în fiecare săptămână, pentru a-și salva concurenții favoriți, urmând ca participantul clasat pe ultimul loc să fie eliminat din concurs.

În cadrul consiliului de marți, 24 ianuarie, Războinicii au pierdut jocul de imunitate, prin urmare, trei dintre coechipierii tribului albastru au fost lăsați la mila publicului.

Răzvan Danciu, Andrei Neagu și Codruța Began au fost propuși spre eliminare de către colegii lor din tribul albastru.

„Sunt intr-un deja-vu. Îmi păstrez zâmbetul și energia bună. Nu e un loc în care vreau să mă aflu acum. Sunt asumat pentru tot ce am făcut și voi face. E greu, dar am încredere. Învăț din greșeli. E un joc, asta este. Trebuie să le arăt tuturor că merit să fiu aici.”, a declarat Andrei Neagu.

„Primesc destul de bine nominalizarea. Țin minte prima zi în care am venit, am venit să trăiesc cât mai multe etape. Am trăit și înfrângeri, am fost și în exil. E o mare realizare că am ajuns aici și nu am de ce să mă oftic, pentru că știu că nominalizarea lui e pe bune, e motivată. Mă las pe mâna publicului, că este suveran.”, a spus Răzvan Danciu.

„Am adus două puncte la joc, dar probabil se uită aceste puncte într-un meci pe care-l pierzi. Nu consider că sunt cea mai slabă din punct de vedere sportiv. Eram resemnată și împăcată la ultimul consiliu, acum nu mai e așa. Îmi doresc să rămân, vreau să arăt tot ce pot. Ne antrenăm și ne intrăm în mână. Puțin noroc îmi trebuie.”, a spus Codruța.