Eliminare surpriză la Burlacul 2021. Andi Constantin: ”Cel care va fi alături de tine va fi un norocos”

Eliminare neașteptată la Burlacul 2021! Emisiunea în a cărui prim-plan a intrat în acest an Andi Constantin a pus românii în fața televizoarelor în zilele de joi ale săptămânii. Iată cine s-a despărțit de experiența de la Antena 1 și nu a mai avut șansa de a-l cunoaște pe burlac!

Nouă eliminare cu suspans în cadrul emisiunii „Burlacul”. Anul acesta a reprezentat o premieră în dreptul celui care a ocupat rolul de burlac, pentru că este vorba despre Andi Constantin, care anterior a devenit cunoscut lumii mondene după ce a participat ca ispită la show-ul „Insula Iubirii”.

Cunoscutul sportiv e decis să-și găsească jumătatea și să plece cu cea câștigătoare direct la părinți. Bărbatul vrea să-și cunoască soția prin intermediul emisiunii și cât de curând să-și întemeieze o familie.

Seara de joi a adus noi emoții în rândul fanilor proiectului iubirii care așteaptă cu sufletul la gură ediție de ediție pentru a vedea cine rămâne în vizorul lui Andi. Se pare că acesta a decis să le cunoască pe restul concurentelor în afară de Dominique Nuță.

Amintim că tânăra a fost eliminată o dată, în urmă cu două gale, dar a rămas în casa iubirii fără acordul nimănui. Împorivirea în fața deciziei sportivului i-a mai adus speranțe doar pentru puțin timp, pentru că Andi a decis în cele din urmă că nu există potrivire între cei doi. Modelul și-a luat adio de la competiție, de la cele cu care a locuit câteva săptămâni bune, dar și de la posibilitatea de a ajunge la inima burlacului.

”În 29 de ani am înțeles că trebuie să am mai multă încredere în instinct și în ceea ce el îmi dictează. Deși am făcut eforturi de ambele părți, lucrurile nu se legau. Cu fiecare ceremonie, fiecare întâlnire, realizez că ești o femeie minunată, că ai foarte mult potențial și că cel care va fi alături de tine va fi un norocos. Acela nu sunt eu. Te rog să ai multă grijă și mult succes”

Andi Constantin