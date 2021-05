Drama Burlacului Andi Constantin. Ce a pățit vedeta de la Antena 1

Andi Constantin, protagonistul celui de-al șaselea sezon al show-ului ‚Burlacul’, este unul dintre cei mai doriți bărbați din showbiz-ul românesc, dar puțină lume știe prin ce momente grele a trecut acesta de-a lungul timpului. Vedeta de la Antena 1 a avut de înfruntat o provocare imensă, ce l-a făcut să privească viața dintr-o altă perspectivă.

Andi Constantin a cucerit pe toată lumea la emisiunea ‚Insula iubirii’, iar acum este pregătit să se așeze la casa lui și își caută aleasa la show-ul menționat mai sus. Totuși, un eveniment sumbru i-a marcat viața, anume un accident ce l-a făcut să intre în depresie timp de șase luni de zile.

Din fericire, Andi Constantin a trecut peste această provocare foarte grea și a învățat să prețuiască mai mult viața. Deși i-a fost foarte greu să se pună pe picioare, el a găsit puterea de a merge mai departe și a fi recunoscător pentru tot ce i se întâmplă.

”Un moment foarte greu a fost când am avut un accident de mașină și din cauza aceea am intrat într-o depresie mai bine de șase luni. Schimbarea de atitudine vizavi de viață m-a ajutat să mă pun pe picioare. Sigur, nu vă gândiți că asta s-a întâmplat peste noapte, e un proces de durată! Pentru mine, de exemplu, a însemnat că, în loc de a fi furios pe mine pentru ce am făcut, am devenit recunoscător pentru că sunt încă în viață. Am practicat emoții pozitive, am găsit recunoștință în fiecare zi, iar de atunci viața mea s-a schimbat complet.”, a declarat Andi Constantin pentru revista Viva!.