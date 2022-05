Eliminare șocantă la Survivor România 2022. Nimeni nu se aștepta ca el să plece din concurs. Mulți îl vedeau în finală

Soarele a răsărit pe strada Tigrilor încă o dată, după ce cei din tribul albastru au câștigat jocul de comunicare din ediția de marți, 17 mai. Consiliul de eliminare a venit cu o răsturnare de situație la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Cine este concurentul care a părăsit competiția din Republica Dominicană. Mulți îl vedeau în finală.

TJ Miles și Alexandru Nedelcu s-au luptat cot la cot pentru un loc în etapa individualelor la Survivor România 2022. În timp ce vloggerul a fost nominalizat în unanimitate de către colegii săi de trib, Alexandru Nedelcu a fost votat de Ionuț Popa, în consiliul de nominalizare de luni, 16 mai.

Între cei doi foști Războinici din echipa Tigrilor s-a iscat un conflict de zile mari. Toți concurenții au fost șocați să afle decizia lui Ionuț Popa, atunci când Spartanul l-a nominalizat pe prietenul său, cel alături de care a petrecut toată experiența Survivor, fiind doi dintre participanții de la linia de start a concursului.

„Deși a trecut Paștele, se pare că Iuda a rămas printre noi, nu credeam vreodată că Ionuț mă va vota.(..) e colegul meu lângă care dorm noaptea. Asta este. Eu am crezut că suntem prieteni, se pare că el nu.”, i-a reproșat atunci Alexandru Nedelcu lui Ionuț Popa.

Trebuie sa o iau ca atare, trebuie sa fiu recunoscator pentru toate momentele grele si bune, pana si de cate ori am fost salvat de cei de acasa. oamenii au vrut sa ma dea laoparte de multe ori, sunt inca aici, sunt un supravietuitor.

„Pentru mine, Survivor este cea mai tare experienta. Am stiut ca este singura mea sansa unde sa imi arat inima. Asta a fost intentia. daca raman, e timpul sa marturisesc ca eu vreau sa castig survivor. eu vreau sa tin trofeul ala deasupra capului.

„Am foarte mari emotii. Survivor pentru mine inseamna tot ce s-a intamplat pana acum, toate clipele petrecute cu ei.

Nu pot să mă gandesc la un singur moment anume. de fiecare data am facut ceva cu fiecare dintre ei sau impreuna, toti. Survivor m-a invatat ceva in fiecare zi, am avut multe lectii.

Una ditnre ele este ca Survivor e o competitie si eu nu am tratat-o ca atare, pana in punctul acesta. Pentru mine, ei au fost o familie, nu competitori.

Cred ca lucrul acesta mi-a daunat. Daca era sa fie intre mine si Ionut si sa fim pe o insula si trebuia sa ne omoram, eu nu puteam.

El ma omora pe mine si castiga insula. Sper sa raman in continuare. Nu sunt impacat daca plec. Sa vedem ce va fi, nu vreau sa plec acasa, dar sa vedem ce va urma.”, a spus Alexandru Nedelcu.