Eliminare șoc la Survivor All Stars, 28 martie 2024. Pentru cine s-a încheiat competiția în lacrimi

Joi seară, 28 martie 2024, a avut loc o nouă eliminare la Survivor All Stars! Faimoșii au pierdut imunitatea în fața Războinicilor, așa că au fost nevoiți să ia decizii dificile. În urma nominalizărilor, un membru al echipei lor a plecat acasă.

În episodul de joi, 28 martie 2024, Faimoșii au suferit o nouă înfrângere la jocul de imunitate, de această dată cu scorul 10-6.

Drept urmare, la consiliul de eliminare, Faimoșii și-au mai pierdut o colegă de echipă: Alexandra Ciomag, care s-a duelat cu Ana Porgras. Ana Pal nu a putut fi eliminată, deoarece toate voturile obținute de ea au fost practic anulate.

„Sunt fericită. Am învățat să fiu înțeleaptă. Le-am trăit pe toate. Sunt mândră și fericită de mine”, a fost prima reacție a Alexandrei Ciomag, după ce a fost eliminată de la Survivor All Stars.

Victoria Războinicilor a stopat astfel cele patru victorii consecutive și le-a oferit șansa acestora de a avea o săptămână liniștită în această seară, la Consiliul Tribal.

De cealaltă parte, Iancu Sterp a admis că avea mare nevoie de un astfel de rezultat: „Simt că m-am detașat cu această victorie. Mă bucur foarte tare de acest lucru”.

Imunitatea personală a fost câștigată, în premieră, de Ștefania Stănilă în ediția Survivor All Stars din 27 martie 2024. Antrenoarea de gimnastică a dovedit multă atenție și a obținut colanul care-i dă șansa să voteze în această seară de două ori.

Înainte de a fi eliminată, Alexandra Ciomag s-a certat cu Ștefania Ștefan.

„Nu iau personal ce zice ea. Am spus din suflet tot ce am zis și, la un moment dat, m-a oprit Zanni și a confirmat și el că ea a fost debusolată când a fost la ei în echipă, că nu se regăsea. Nu mă interesează că zice lucrurile, ca sa dea bine la Faimoși, să fie bine pentru ea. Este strict părerea ei. Eu știu ce am spus, este adevărat. Zanni m-a oprit și mi-a spus că nu are rost să continui, pentru că are 21 de ani”, a spus Ștefania Ștefan.