Eliminare șoc la Asia Express. Carmen Grebenișan, reacție tranșantă după ce a părăsit concursul

”Asia Express” este unul dintre cele mai iubite show-uri de televiziune de la noi. Vedetele se întrec în cursă pentru un premiu colosal în valoare de 30 000 de euro. În acest show au intrat 9 perechi de vedete, cu emoții și speranțe mari.

Una din echipele participante la ”Asia Express” a fost formată din cele două vedete de pe internet, Alina Ceuşan şi Carmen Grebenişan. Au existat momente când cele două tinere vedete s-au tachinat cu ceilalți concurenți, astfel că la un moment dat Carmen Gărbenișan și Florin Ristei s-au tot șicanat pe timpul emisiunii.

Dan și Florin Ristei au plecat acasă, după ce au pierdut cursa pentru ultima șansă și biletul spre Taiwan, în fața lui Alex Abagiu și Radu, echipă care merge mai departe în competiție.

Din păcate, în ultimul episod, echipa celor două tinere vlogger-ițe a fost cea eliminată din competiție. Pentru cele două această experiență a fost una foarte grea, chiar ele recunoscând acest lucru, mai ales că au fost nevoite să supraviețuiască cu un singur euro pe zi, să facă autostopul și să își găsească singure cazare, făcând apel la oamenii binevoitori pe care îi întâlnesc în cale.

În ediția din 8 aprilie, cele două fete s-au aflat în postura de a intra în cursa pentru Ultima Șansă, dar și pentru locul în semifinală, luptând împotriva celorlalte echipe rămase, Adda – Cătălin și Răzvan Fodor – Sorin Bontea.

În episodul de seara trecută echipele au fost puse în fața unor noi provocări iar la final trebuiau să afle ce culoare va avea ancora, dacă va exista vreo echipă eliminată și cine merge mai departe în semifinală. Din păcate pentru cele două fete, echipa lor a fost cea eliminată, acestea primind ancora roșie.

La finalul etapei eliminatorii Carmen Grebenișan a postat pe rețelele de socializare un mesaj tranșant referitor la experiența ”Asia Express” și la evenimentele ce au avut loc pe toată perioada în care a participat ca și concurentă, alături de Alina.

”A fost una dintre cele mai frumoase experiente la care am reusit sa participam vreodata in viata noastra. Este ceva de nedescris… Suntem cele mai norocoase, chiar daca drumul comorilor se incheie pentru noi aici. Suntem foarte recunoscatori intregii echipe si ii felicitam pentru aceasta productie impecabila, Jos palaria @asiaexpressromania !! Le dorim succes in continuare colegilor! Am fost o adevarata familie acolo. Sunteti minunati, toti, si toata lumea care ne-a sustinut drumul pe care l-am parcurs pana acum!



#TEAMACCG FOREVER

Multumim tuturor sustinatorilor! ♥️♥️♥️ @ Tainan, Taiwan”, a scris Carmen Grebenişan e Facebook.