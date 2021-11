Elevii din Maramureș şi Sălaj şi-au prezentat online proiectele, în cadrul Târgului CODE Kids Regional Fest 2021. Cu ce proiecte inedite au impresionat

Anul acesta, Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii s-a desfășurat la Biblioteca Județeană „Petru Dulfu” din Baia Mare, în perioada 4-5 noiembrie. Code Kids Fest Maramureș-Sălaj s-a desfășurat online, pe platforma Zoom.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Proiectului național CODE Kids și cuprinde patru secțiuni. Prima este deschiderea oficială, urmează prezentarea proiectelor cluburilor aflate în competiție, prezentarea proiectelor partenerilor locali, iar evenimentul este finalizat cu premierea cluburilor.

Proiectul are ca scop crearea unei mișcări coding și STEM. Mai exact, copiii din mediul rural și urban își dezvoltă competențele digitale, având un rol important în comunitatea din care provin, prin realizarea unor proiecte la care au lucrat luni de zile.

Peste 3.500 de copii, cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, au avut ocazia de a participa la diferite ateliere practice ce țin de IT și robotică. Aceștia sunt încurajați să se implice activ și pe viitor, dacă doresc și sunt pasionați, să urmeze o carieră în tehnologie.

În concurs s-au înscris patru cluburi cu opt proiecte diferite și ingenioase în felul lor. Acestea aduc soluții eficiente pentru diferite categorii de persoane, precum persoane cu dizabilități sau nevăzătoare.

Clubul CodeDojo a luat premiul II cu proiectul JoyStick. Aceștia au creat un mouse special pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, proiectul inventiv le-a adus și calificarea în etapa națională a CODE Kids FEST 2021.

A fost înmânat și un premiu pentru originalitate, iar cei care l-au câștigat au fost Clubul Cavalerii IT, cu proiectul coș de gunoi cu senzor. Proiectul Baston pentru nevăzători a primit premiul pentru spirit de echipă și premiul pentru perseverență a fost înmânat pentru proiectul LCD cu mesaj.

„A fost o deliberare foarte strânsă, atât eu cât și colegii mei am dezbătut amănunțit pe criterii bine stabilite, am pus accent și pe partea de hard skills, dar și pe partea de soft skills și am ajuns la o formă finală a clasamentului. Pentru noi, toți sunteți câștigători. Proiectele au fost inovative, fiecare demonstrând muncă, prietenie și spirit de echipă, iar prestațiile voastre au fost la un nivel foarte înalt”, a declarat Narcis Lunceanu, membru al juriului.