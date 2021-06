Elena Udrea trece prin momente critice. Dosarul finanțării campaniei electorale din 2009 a început să fie judecat de astăzi, ora 12:00, de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Fostul ministru al Turismului va primi verdictul cu privire la ce se întâmplă cu viitorul său.

Elena Udrea a primit 8 ani de închisoare pe data de 2 martie după ce dosarul a fost analizat de Curtea de Apel București. Pentru faptele ce reies din documente, Ioana Băsescu a primit și ea 5 ani, iar Dan Andronic a fost achitat după ce a fost acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului.

În rechizitoriu este menționat de către procurori că sume de bani au fost colectate de persoanele acuzate în dosar prin acțiuni de evaziune fiscală, delapidare și corpție. Acești bani ar fi fost folosiți, ulterior, în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2009, unde câștigător a fost chiar Traian Băsescu.

Elena Udrea a fost extrem de tranșantă în declarații după ce a aflat că a primit 8 ani de închisoare. Aceasta a sperat că s-au făcut schimbări cât timp a fost plecată din țară. De asemenea, ea a susținut că acuzațiile procurorilor erau rupte din realitate, dar a și transmis un mesaj dur cu privire la judecătoarea ce a condamnat-o.

„Pentru mine a fost un șoc. M-am întors în țară cu convingerea că ceva s-a schimbat în Justiție și că poți să te aperi, ceea ce eu nu am făcut în dosarul Gala Bute. Că poți să te aperi, să aduci probe, și să demonstrezi că acuzațiile procurorilor doamnei Kovesi sunt nelegale, nedovedite.

Am probat în acest dosar, chiar nu știu ce puteam să mai fac. Din acest punct de vedere sunt liniștită, am făcut tot ce se putea face. Am adus toate probele care se puteau aduce că acuzațiile procurorilor erau rupte de realitate.

„Vă dau un exemplu pentru care sentința aceasta a fost un șoc pentru mine. Instanța recunoaște că nu exista reglementare legală pentru luarea de mită pentru altul, așa cum a fost descrisă fapta mea, deci judecătoarea aceasta recunoaște că nu exista text de lege care să incrimineze faptele, și cu toate acestea spune că nu știu ce discuție, într-un raport Greco, de prin 2010, autoritățile române au spus că, deși nu există această prevedere în lege, legislația română acoperă și această posibilitate de luare de mită pentru altul.”, a declarat Elena Udrea.