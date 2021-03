Elena Udrea a primit vestea după cererea DNA. Anunțul magistraților

Elena Udrea nu are parte de liniște. Fosta mână dreaptă a lui Traian Băsescu a primit anunțul magistraților. De ce a fost respinsă cererea celor de la Direcția Națională Anticorupție. Reacția fostului ministru al Turismului spune totul, ce are de gând să facă Elena Udrea.

Pe data de 2 martie 2021, Elena Udrea a fost condamnată la opt ani de închisoare pentru acuzațiile de instigare la luare de mită și spălare de bani în cadrul dosarului din 2009, pe vremea când era mâna dreaptă a lui Traian Băsescu, fostul președinte al României.

Oficialii de la Direcția Națională Anticorupție au cerut, în instanță, ca fosta blondă de la Cotroceni să fie plasată sub control judiciar și să îi fie interzis plecatul din țară. Remamintim că Elena Udrea a plecat în Costa Rica în anul 2018, pentru a evita să ajungă în spatele gratiilor. Înalta Curte de Casație și Justiție a refuzat cererea DNA.

„Inculpata a manifestat intenția de a se sustrage de la judecată. În declarațiile date, afirmă că justiția nu este independentă, decizia de condamnare este absurdă și există în spate altcineva la butoane. Inculpata are un istoric. În anul 2018, s-a sustras de la altă condamnare și a fugit în Costa Rica.

Fostul ministru al Turismului susține că nu are de gând să plece din țară. Elena Udrea a declarat că prioritățile i s-au schimbat acum, de când a devenit mamă, și este determinată să își ispășească pedeapsa în țară, dacă va fi condamnată.

„M-am întors de bunăvoie din Costa Rica. Am venit în ţară, ştiind că mai am trei dosare pe rol. Am venit pentru că eu vreau să îmi cresc copilul aici. Dacă doream, puteam să plec de doi ani din ţară. Şi dacă mi-ar fi trecut prin cap să plec, nu vreau să stau în puşcăriile din afară, vreau să stau închisă în România.

Nu vreau să fiu fugărită pe afară. (…) Eu am experienţa statului în puşcărie afară. Sunt un om raţional, nu aş pleca să înfund puşcăriile pe afară, ca să mă aducă statul român înapoi în condiţii de forţă. (…) Cu pedepsele pe care eu le am, nu beneficiez de posibilitatea de a le executa în libertate în Italia”, a spus Elena Udrea, în timpul procesului din instanţă, potrivit sursei citate.