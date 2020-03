Elena Merișoreanu, probleme grave de sănătate. A fost operată. Momente grele în spital

Cântăreața a ajuns la spital cu probleme grave de sănătate, astfel încât a fost preluată de către medici și operată de urgență. Elena a avut de dese ori probleme, care au împiedicat-o în activitățile ei.

Iubita interpretă de muzică populară, Elena Merișoreanu, a ajuns recent la spital din cauza unei probleme de sănătate. La vârsta de 71 de ani, a suferit dureri în zona piciorului, iar medicii au operat-o de urgență. Evenimentul s-a întâmplat în Capitală, la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Ostearticular ”Foișor”. Aceasta a fost diagnosticată cu artroză. În prezent artista este sub supravegherea medicilor, făcând încă tratament. Totul s-ar fi întâmplat din cauza tocurilor pe care le poartă foarte des, mai ales că Elena stă mai tot timpul în picioare pe durata concertelor.

„Am avut dureri mari, efectiv nu am putut să mai calc deloc. Medicii mi-au spus că scap doar cu operația”

„Toată viața am cântat pe tocuri. Și e foarte greu. Am un doctor la Târgoviște care îmi face injecții. Este un tratament cu celule stem. Fac 12 injecții la fiecare picior”, a declarat Elene pentru click.ro