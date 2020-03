Ce a făcut Elena Merișoreanu pe patul de spital. A recunoscut rușinată

Ca să nu ajungă la cuțit, cheltuise mii de euro pe tot felul de tratamente: cu celule stem, cu tratamente în India, dar până la urmă tot la bisturiu a ajuns. Deși nu a fost o intervenție ușoară, artista a spus că s-a străduit să-i bine-dispună pe medici cu tot felul de poante.

„Dragilor, nu a fost deloc uşor, dar voi mă ştiţi că sunt o tipă jovială şi nu m-am putut abţine de la glume nici în sală, când domnii doctori m-au operat la picior. Mi s-a făcut anestezie, dar am fost conştientă, am văzut mişcarea din jurul meu şi în timp ce tăiau acolo cu fierăstrăul ăla, am întrebat: «Domnul doctor, mai aveţi mult până tăiaţi copacul ăla în pădure?!».