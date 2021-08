Elena Merișoreanu, din nou la spital. În ce stare este artista (exclusiv)

Elena Merișoreanu a ajuns din nou pe masa de operație. Artista are probleme mari de sănătate.

Se pare că necazurile Elenei Merișoreanu nu se opresc. Vedeta a mărturisit recent că trebuie să se opereze de urgență în perioada următoare. Ei urmează să i se pună o proteză la piciorul drept.

Îndrăgita cântăreață spune că, totuși, ultimele analize medicale, cele pe care și le face periodic, au ieșit neașteptat de bine.

Cu toate acestea, vedeta urmează să ajungă din nou la operație, iar asta pentru că nu mai are cartilajul la piciorul drept și are nevoie de o proteză.

Eu nu mai am cartilajul la piciorul drept și trebuie să îmi pună medicii acolo o proteză. În rest sunt bine, tocmai mi-am făcut toate analizele medicale la o clinică privată și mi-au ieșit toate bune, până și medicii s-au mirat. Mi-au spus că am sănătatea unei tinere de douăzeci de ani”.

Cu toate astea, pe plan profesional, vedetei îi merge foarte bine. Ar evenimente, iar pensia pe care o încasează este una decentă.

“Am evenimente, nu mă plâng. Însă, am început să le aleg. Am muncit toată viața, am o pensie omenească, de ce să mă plâng?

Păcatul meu! Weekend-ul trecut am fost la Zilele Marinei. Nu mă mai duc unde este departe, îmi este și mie greu, plus că o viață întreagă am bătut țara asta în lung și în lat.

Și pe lângă asta nu mai merg să mai cânt la țară”, a spus ea pentru impact.ro.