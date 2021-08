Elena Merișoreanu, gest bizar după ce a fost operată. Ce a luat cu ea, când s-a externat din spital

Elena Merișoreanu i-a șocat pe cei mai mulți din fanii ei. Celebra interpretă de muzică populară a făcut un gest bizat imediat după ce a fost operată. Ce a luat cu ea în momentul în care s-a externat din instituția medicală.

Elena Merișoreanu a ajuns la o vârstă unde problemele de sănătate sunt în prim-plan. Din păcate, un diagnostic greșit și un tratament luat după spusele doar unui singur medic au adus-o din nou în sala de operație. Interpreta a suferit o intervenție de caliculi biliari, dar și una la picior.

Problemele de sănătate se țin lanț de celebra solistă în vâstă de 72 de ani. Cea din urmă a suferit o operație de pietre la fiere, așa cum este cunoscută în popor, dar și o intervenție la picior. Din păcate, vedeta trebuie să revină încă o dată în sala de operație.

Medicii i-au scos interpretei de muzică populară nu mai puțin de 60 de pietre de la fiere pe care a mărturisit că le-a păstrat și le-a luat cu ea acasă. Mai mult decât atât, Elena Merișoreanu are de gând să facă bani de pe urma lor. Câțiva dintre fanii ei sunt șocați de gestul său, dar cu toate astea se bucură pentru că solista se simte în sfârșit mai bine.

“Mi-au scos 60 de pietre de la fiere, le țin în cutie! Nu le-am lăsat la doctor. Poate le valorific. Am intrat în operație de dimineața și a doua zi mi-au dat drumul acasă. M-au operat laparoscopic. Ai atâtea pietre cât pentru o fundație la casă, mi-a zis doctorul.

Deocamdată țin regim strict. Nu am voie pâine, slană, ca la mine la țară. Eu nu mă operez decât la Foișor, am acolo un doctor bun al meu. Nu am tupeu să mă duc să mă opereze nici la particular”

Elena Merișoreanu (Sursa: click.ro)