Elena Merișoreanu, dezvăluiri după externarea din spital: ”Erau foarte mulți tineri bolnavi, cu vaccinul făcut” (exclusiv)

După nouă zile de internare în urma infectării cu Covid, celebra cântăreață de muzică populară Elena Merișoreanu a fost externată. Vedeta face dezvăluiri cutremurătoare despre perioada cât a stat în spital. Ce a văzut acolo a înspăimântat-o!

Elena Merișoreanu a scăpat de Covid

Solista Elena Merișoreanu a întregit lista artiștilor care au fost internați la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din Capitală, infectată fiind cu Covid. Artista și-a dat seama că ar putea avea virusul în momentul în care a rămas fără gust și miros.

Vedeta face dezvăluiri șocante după externarea din spital

După nouă zile de spitalizare, vedeta s-a întors acasă, unde se simte cel mai bine, după cum mărturisește chiar ea.

”Ieri (n.r. – duminică, 3 octombrie) m-am externat. Sunt acasă, mi-am făcut plimbarea prin curte. Ce bine e acasă. În spital erau prea mulți bolnavi, erau foarte mulți tineri bolnavi, cu vaccinul făcut. Eu am avut noroc cu vaccinul, la vârsta mea, cu ce probleme de sănătate am, puteam să nu mai fiu. Îngrijirea celor din spital m-a lăsat fără cuvinte, de la femeia de serviciu până la doctori, asistente. Au răni de la măști, iar pe doamna doctor nu am mai recunoscut-o, când la externare și-a dat masca jos. Oamenii aceștia chiar muncesc”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Impact.

Ce a făcut în perioada cât a fost internată

Deși trebuia să stea în spital 14 zile, artista a fost externată mai devreme după ce s-a vindecat complet de Covid.

”Voiam să ies încă de sâmbătă, dar nu a fost medicul de gardă. Am stat nouă zile, trebuia 14, dar mi-a ieșit CT –ul bine la plămâni. Mi-a afectat un plămân opt la sută, dar am ieșit cu zero. Azi dimineața am avut saturația 99, ceea ce a fost foarte bine. Pot spune că m-am odihnit în spital, atâta am dormit. Aseară a venit o prietenă, o farmacistă, și mi-a zis că parcă vin de la cosmetică, așa de bine arăt. Păi normal, la cât am dormit”, a mai spus vedeta.

Mesaj dur pentru colegii care i-au adus acuzații grave

Elena Merișoreanu este foarte dezamăgită de unii colegi de breaslă care au acuzat-o că a fost plătită ca să stea în spital.

”Am colegi care mi-au zis că am stat acolo că m-au plătit. Nu le doresc să ajungă și ei la spital, să vadă cum e. Boala asta e parșivă”, a adăugat aceasta.

De unde s-a infectat

Celebra cântăreață nu știe nici acum de unde s-ar fi putut infecta cu noul coronavirus, dar bănuiește că de la evenimentele la care a participat.