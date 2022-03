Elena Merișoreanu, despre președintele Rusiei: „Lui Putin or să-i dea premiul Nobel. A ucis până și Covidul” (exclusiv)

Elena Merișoreanu este extrem de îngrijorată de războiul sângeros care se desfășoară în vecinătatea României. Mai mult de atât, celebra artistă de muzică populară și-a amânat toate concertele din perioada următoare, spunând că nu are dispoziția necesară de a cânta. Ce mesaj i-a transmis președintelui Rusiei, Vladimir Putin.

Elena Merișoreanu este afectată de războiul care a izbucnit în Ucraina, joi, 24 februarie. Interpreta de muzică populară susține că Kiev este unul dintre orașele sale favorite, localitate pe care a vizitat-o de multe ori, de-a lungul anilor.

Cântăreața are mulți prieteni în capitala Ucrainei, iar acum doi ani și jumătate a fost chemată să întrețină atmosfera la un spectacol în Cernăuți, pentru comunitatea românilor din oraș.

Am avut spectacol cu Gabriel Dorobanțu, Adriana Trandafir. Acolo jumătate sunt români. Am fost la Odesa, pe vremea lui Ceaușescu, mergeam pentru schimb de experiență.

„Mi-aduc aminte, când văd Kievul, de câte ori am fost acolo cu Rapsodia Română. Mi s-au uscat ochii de plâns când văd cum a ajuns orașul. Aveau o situație foarte bună, eu am fost acum doi ani și jumătate la Cernăuți și nici acolo nu o duceau rău de tot.

Cântăreața de muzică populară este impresionată de felul în care statul român și persoanele publice au organizat campanii de donații pentru a-i ajuta pe refugiați.

De asemenea, fiica artistei s-a ocupat personal să țină în gazdă câteva familii de ucraineni, până ce vor pleca în Statele Unite ale Americii.

Ironizându-l pe președintele Rusiei, Elena Merișoreanu a glumit la adresa lui Vladimir Putin, spunând că liderul de la Kremlin ar putea câștiga Premiul Nobel pentru Pace, având în vedere faptul că subiectul războiului cu Ucraina a devenit centrul atenției mondiale, ignorând pandemia de coronavirus.

„Am muncit de la 16 ani și am plătit impozite la stat de mi-a venit rău. Am trăit în liniște, în pace, am plecat cât am vrut peste hotare, nu am avut opreliști nici pe vremea lu Ceaușescu. Ce vine acum e mult mai groaznic decât ce a fost în anii ăștia.

Nu mai există nici Covid, nici probleme cu scumpirile. Putin să-și ia premiul Nobel, că a ucis Covidul și nu se mai vorbește de explozia de prețuri.”, a completat solista.