Vești cumplite pentru Elena Merișoreanu de la medici. Ce verdict crunt i-au dat EXCLUSIV

Chiar dacă ultimele analize i-au ieșit neașteptat de bine, după cum însăși ne-a mărturisit, Elena Merișoreanu va ajunge din nou, la bisturiu. Ea va suferi o nouă intervenție chirugicală, de data aceasta la piciorul drept, care nu mai poate fi vindecat prin tratament.

Problemele medicale se țin lanț de Elena Merișoreanu. După mai mule operații la piciorul stâng, artista va suferi o nouă intervenție chirugicală, imediat după sărbători, de data aceasta la piciorul drept, după ce a încercat toate metodele de tratament.

Am făcut 25 de celule stem, acid hialuronic, dar nu mai trece, vorba medicului, dacă nu ai cartilagiul, nu se mai reface”, a declarat artista pentru impact.ro.

O să mă operez după sărbători. Am artroză, nu mai merge cu tratament, nu mai am cartilagii.

Am fost la stângul, acum nu mai are nimic, dar folosindu-l prea mult pe celălalt, acum mă doare cel neoperat.

Deși date find problemele medicale pe care le are, nu-i recomandat să poarte tocuri, artista nu poate renunța la acestea.

Altfel, ajutată și de fiicele sale, Elena Merișoreanu se va ocupa de masa de Crăciun, care va fi una cât se poate de îmbelșugată. Ea va pregăti sarmalele, în timp ce soțul său a cumpărat deja un curcan pe care să-l gătească.

În ajunul sărbătorilor, în fiecare an, artista obișnuiește să trimit pachetecelor neajutorați.

„În fiecare an, mergem pe la cei săraci, cu pachete, sunt persoane care nu au nimic de pus pe masă.

Ca majoritatea colegilor de breaslă, artista recunoaște că pe plan profesional, nimic nu mai este ca înainte. Aceasta îș aduce aminte de cântările pe care le avea de Revelion, foate multe ca număr, într-o singură noapte.

„Acum 3 ani, am cântat pe Valea Prahovei, am avut nouă revelioane. Înainte de pandemie, am avut la Londra și Crăciunul și Revelionul.

De Revelion, am fost cu Elisabeta Turcu și Roxana Nemeș, am avut 5000 de participanți, am cântat cu formația lui Cercel, acolo l-am cunoscut.

Ce atmosferă a făcut, atât am suferit când am auzit că a murit. Pentru noi a fost un an greu, o cruce neagră”, a completat aceast.