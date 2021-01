Elena Merișoreanu, atac la divele din showbiz. Cum le-a înjosit public: ”Cu ‘gogoșile’ în gură”

Elena Merișoreanu este o mare artistă de muzică populară, dar este și o fire foarte cochetă. De altfel, aceasta a dat iama recent la medicul estetician pentru câteva îmbunătățiri. Iată despre ce este vorba.

Elena Merișoreanu, atac la divele din showbiz

Elena Merișoreanu are 72 de ani, dar nu-și ascunde vârsta. Însă, dacă ar fi să ne luăm după felul în care se prezintă de fiecare dată, se pare că nici nu și-o arată. Aceasta nu este străină de cabinetele medicilor esteticieni pentru că, spune ea, își dorește să fie o bunică cât mai modernă pentru nepoții săi. Aceasta a vorbit, așadar, despre schimbările pe care și le-a făcut la nivelul feței. Ea a mărturisit că nu are deloc frică de ace, dar că nu ar merge până într-acolo încât să își facă o operație estetică în toată regula. În plus, ea nici nu este de acord cu cele care își schimbă fizionomia în urma acestor operații estetice.

”Săptămâna trecută am fost la estetician, mi-a băgat acid hialuronic, în frunte și în zona gurii. Eu îmi asum tot ce îmi fac, își fac și fetele tinere, eu de ce să nu fac. Nu o fac pentru mine, o fac pentru public. Nu mi-e frică de ace, dar nu mi-aș face operații estetice niciodată sau ceva radical”, a spus Elena Merișoreanu la emisiunea ”Star Matinal”, de la Antena Stars. Aceasta spune că nu este de acord nici cu fetele care își injectează buzele atât de mult. ”Mă enervează când le văd pe astea tinere cu gogoșile în gură (nr. buze mari)”, a mai spus interpreta de muzică populară la Antena Stars.

Ce părere are despre Bianca Drăgușanu

Elena Merișoreanu a adus-o în discuție și pe Bianca Drăgușanu, despre care crede că este o femeie frumoasă și că este originară din Hundeoara, de acolo de unde este și ea. Spune că i-a cunoscut familia frumoasă și că o admiră pentru faptul că este o femeie independentă.