Elena Merișoreanu a ajuns la spital după ce s-a infectat cu Covid: „Chiar mi-e frică. A murit și tatăl lui Măruță”

Face parte din generația celor mai apreciați rapsozi ai muzicii populare românești, și na din iubitele interprete ale genului. Numai că, Elena Merișoreanu a ajuns la spital după ce s-a infectat cu Covid, artista declarând: „Chiar mi-e frică. A murit și tatăl lui Măruță”.

Una din cele mai apreciate artiste de muzică populară, Elena Merișoreanu a dat emoții fanilor, după ce declara, conform România TV, că s-a infectat cu Covid. Se pare că starea sa de sănătate nu este una tocmai bună, aflându-se acum pe un pat de spital:

„Acum 5 zile am fost plecată din București și na, știi că în mașină și chiar și în casă nu poți să stai fără aer condiționat.

Mă durea capul, amețeam, simțeam ceva, că nu pot să înghit. Când am văzut că am făcut temperatură, fata a zis: ‘nu, mergem la spital’.

Și am mers la dus la spital, mi-am făcut toate analizele, am stat acolo într-un birou, am o prietenă care e doctoriță și să fac și sânge și mi-au luat și din gât, din nas, și s-a confirmar că e Covid”, a dezvăluit Elena Merișorenu, în exclusivitate pentru România TV.