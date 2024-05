Elena Merișoreanu a refuzat categoric să cânte de Paște: ”Nici dacă-s plătită de trei ori mai mult!”. Câți bani cere la o nuntă? EXCLUSIV

Solista de muzică populară Elena Merișoreanu ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, că, de Paște, respectă cu strictețe un mai vechi obicei din familie. Prin urmare, la tradiționala masă, ea își servește invitații inclusiv cu sărmăluțe calde și mămăliguță. Și, chiar dacă ar fi putut câștiga mii de euro, de Sărbătorile Pascale, artista a refuzat absolut toate contractele. Iată și motivul.

Elena Merișoreanu ne-a dezvăluit de ce include și sărmăluțele cu mămăliguță în meniul de Paște:

”Vă spun sincer, eu nu concep Sărbători de Paște fără sarmale. Dacă nu am sarmale pe masă, nu e sărbătoare! Fac așa cum ne făcea și nouă mama, la țară, respect obiceiul ei. Dar pe masă voi avea de toate, cozonac, drob de miel, pască, ciorbiță, salate”, spune Elena Merișoreanu pentru Playtech Știri.

Celebra cântăreață a dorit să ne mai precizeze și că, adesea, înlocuiește carnea de miel, care e cu mult mai greu de digerat, cu cea de curcan:

”E cu mult mai sănătoasă friptura de curcan, nu are colesterol. Pentru persoanele în vârstă, așa ca mine, este chiar indicată”.

Citiți și:

Pensia importantă pe care o primește Elena Merișoreanu. Alți artiști doar visează la suma asta

Artista a refuzat categoric să cânte de Paște, precum alți artiști, chiar dacă ar fi câștigat mii de euro. Ea ne-a explicat, exclusiv pentru Playtech Știri, care este motivul care a determinat-o să decline toate invitațiile la petrecerile din țară:

”Am tot fost plecată, ani la rând, așa că am decis ca, de Crăciun și de Paște, să nu mai plec niciodată de acasă, să stau cu ai mei la masă, să ne simțim bine cu cei dragi. Nu cânt de Paște nici dacă sunt plătită de trei ori mai mult, prefer să stau cu familia”.

Conform organizatorilor de spectacole, Elena Merișoreanu are un onorariu de aproximativ 1.500 de euro pentru un eveniment.

Însă, înainte de Sărbătorile Pascale, Elena Merișoreanu a filmat recitaluri de muzică populară pentru mai toate posturile de televiziune. N-a refuzat nicio invitație:

Citiți și:

Elena Merișoreanu critică preoții care cer taxă de înmormântare: ”Nici nu te bagă în pământ!”. Nu-și permite un cavou la Bellu, cât e de scump? EXCLUSIV

Artista de muzică populară este un exemplu de cochetărie și la 77 de ani. Ea este de părere că un artist, indiferent de vârstă, trebuie să se prezinte impecabil pe scenă, în fața publicului:

”Nu ies din casă nearanjată, nici până la pâine. Păi, mă recunoaște lumea, mai îmi cer un autograf. Mereu sunt vopsită la păr, îmbrăcată frumos. La coafor însă nu prea merg, singură am grijă de coafură. Părul meu este ondulat, așa că îl aranjez imediat. Am și ritualuri de frumusețe, am grijă de ten”.