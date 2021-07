‘Elena Marin minte mult’. Dezvăluirea surpriză chiar înainte de finala Survivor România

Competiția Survivor devine din ce în ce mai acerbă și au rămas doar cinci concurenți care se luptă pentru premiul cel mare. Albert Oprea este cel care a părăsit competiția din Republica Dominicană.

Elena Marin, Maria Chițu, Marius Crăciun, Zanni și Andrei Dascălu sunt cei care au rămas în concurs, iar disputele și conflictele sunt încă la ordinea zilei.

Recent, un fost concurent a făcut dezvăluiri despre Elena Marin, acuzând-o că minte și că nu este în stare să recunoască atunci când greșește.

Sebastian Chițoșcă a vorbit despre foștii lui colegi care s-au luptat enorm ca să ajungă în această fază a competiției. El nu a reușit să își îndeplinească dorința de a ajunge la jocurile individuale și de a se lupta cu Zanni, prietenul lui de la Faimoși.

El a vorbit despre Albert Oprea, cel despre care spune că i-a fost prieten, în afara traseelor, asta deși în timpul probelor erau cei mai mari dușmani.

”Când am intrat în competiție, măsuram fiecare om. Mă uitam pe banca lor. Se demoralizau unul pe altul. Îl băteam pe Albert pe traseu de fiecare dată, se ducea pe bancă și stătea ca un milog. Când am văzut că îl afectează asta, am luat-o ca pe o strategie.

După meci mergeam la el și îi spuneam să fie puternic, să nu se demoralizeze, nu pierzi viața acolo, Îl demoralizam în timpul jocului, dar în afara lui eram foarte buni prieteni.

Așa e felul lui de a fi, când se vede în situații din care nu știe cum să iasă, preferă să tacă. E normal când un grup de 7-8 oameni nu te acceptă, să nu te adaptezi.

Vă zic doar atât, e un om care avea multe de arătat, dar de multe ori prefera să tacă, pentru că vedea și la noi ce se întâmplă cu Elena.

Dacă vorbești, s-ar putea să fi interpretat greșit, el lucrul ăsta l-a interpretat strategic. I-am spus să le mulțumească celor care l-au atacat, pentru că la un moment dat lumea empatiza cu el și l-au ținut în competiție.

Chiar el a recunoscut că există posibilitatea ca lumea de acasă să îl fi văzut ca fiind o victimă. Țin minte că am avut un traseu în care Albert m-a bătut, iar la final m-a înjurat, s-a exteriorizat, a băgat o înjurătură. După, el și-a cerut scuze”, a povestit Sebastian Chitoșcă pentru Wowbiz.