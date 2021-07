Cum se desfășoară, de fapt, finala Survivor România. Surpriza anunțată la Kanal D

Survivor România mai are foarte puțin până să-și găsească un câștigător. Prezentatorul celui mai greu show de televiziune din România a venit cu detalii despre cum se va desfășura ultima bătălie dintre cei rămași în concurs. Ce se va întâmpla în Marea Finală?

Survivor România 2021 se apropie cu pași repezi de sfârșit, iar fanii emisiunii așteaptă cu sufletul la gură să vadă cine va pune anul acesta mâna pe marele premiu și râvnitul trofeu. Internauții pariază deja pe cel care a ajuns să le câștige inima și care se descurcă și cel mai bine pe teren în opinia lor.

Moredatorul emisiunii vine cu detalii despre cum se va desfășura cea mai emoționantă și așteptată zi a concurenților și telespectatorilor: ‘Urmează o nouă etapă pentru voi. O săptămână dublată de intensitatea faptului că, ne apropiem de Marea Finală Survivor România 2021.

Veți avea o săptămână cu jocuri diferite, inedite. O săptămână cu jocuri în care tot ceea ce ați arătat până acum, va trebui să arătați nu la dublu, ci de 10 ori mai intens, pentru că săptămâna viitoare avem semifinalele’. În cursa pentru trofeu au rămas doar cinci sportivi: Elena Marin, Maria Chițu, Marius Crăciun, Zanni și Andrei Dascălu.

Dan Pavel a spus că toți cei care au fost în Republica Dominicană urmează să se întoarcă pe tărâmurile exotice pentru a fi alături de finaliști. De asemenea, prezentatorul a mai anunțat și alte două consilii care urmează să fie difuzate live:

‘De asemenea, consiliile vor fi în direct. Joi și vineri vom fi în direct cu dumneavoastră, iar sâmbătă, 10 iulie, vom avea Marea Finală Survivor România 2021. Sâmbătă, 10 iulie, vom afla care este adevăratul supraviețuitor, vom afla care este câștigătorul Survivor România. La Marea Finală, în consiliu, se întorc foști concurenți Survivor România 2021.’

Visul lui Albert Oprea a fost spulberat exact la câțiva pași distanță de finala unde voia neapărat să ajungă. Din păcate, soarta nu a vrut să-și îndeplinească promisiunea făcută la plecare tatălui său. Războinicul a fost recent eliminat și și-a cerut scuze în fața celor care l-au votat și sprijinit până în acel moment al show-ului și le-a transmis că nu a avut intenția de a-i dezamăgi.

„Aș fi vrut să-mi îndeplinesc visul de a fi în finală și să mă țin de promisiunea pe care i-am făcut-o tatălui meu. Asta mă doare cel mai rău, plus că au fost atâția oameni care m-au votat. Vreau să-mi cer scuze, am dat tot ce am putut. Nu am avut nicio secunda gândul de a renunța. Dacă v-am dezamăgit, credeți-mă că nu am avut intenția asta. Până în momentul ăsta, rămăsesem veteranul echipei”

Albert Oprea, Războinic