Ana Porgras a făcut anunțul despre Survivor România. Fanii vor fi dezamăgiți

Ana Porgras, fosta Faimoasă de la Survivor România 2021, a vorbit referitor la o posibilă reîntoarcere la Survivor România. De altfel, ea a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente din sezonul doi al emisiunii.

Eliminarea ei din competiție a creat un real șoc, asta cu atât mai mult cu cât mulți o vedeau în marea finală a emisiunii. Doar că o strategie a făcut ca Ana Porgras să părăsească emisiunea mai înainte decât și-ar fi dorit, veste care a șocat-o nu doar pe ea, ci și pe colegi și pe telespectatori.

Ana Porgras, fosta Faimoasă, și-a manifestat de mai multe ori dorința de a reveni în cadrul showului, dar în sezonul al doilea. Pentru un nou sezon, fosta gimnastă a spus că nu și-ar mai dori să participe.

Astfel, pe pagina sa de Instagram, aceasta a organizat o sesiune de întrebări, răspunzându-le sincer fanilor săi cu privire la înscrierea la concurs.

„Mi-a ajuns un sezon (n.red. de Survivor România)”, a fost răspunsul dat de Faimoasă.

Amintim însă că în urmă cu câteva luni, Ana Porgras a vorbit despre cât de mult și-ar dori să se întoarcă în echipa Faimoșilor. Ea era convinsă că mai avea multe de dovedit pe trasee, însă s-a declarat recunoascătoare pentru experiența de care a avut parte.

„Eu aș fi vrut să mă reîntorc la Survivor. M-aș reîntoarce. A fost o experiență care mi-a schimbat viața. Am realizat cât de importanta e familia, ca orice lucru mic după care noi fugim în viata de zi cu zi, nu are nicio importanță.

Mașini, averi, bani… nu au nicio importanță. Noi am trăit într-o junglă în care nu aveam nimic, nici măcar mâncare.

Și am reușit să supraviețuim și să îmi dau seama ca doar amintirile cu cei dragi, momentele frumoase, sunt tot ce contează. Survivor a fost experiența vieții mele si am zis-o încă de dinainte să ajung acolo, fără să ajung acolo încă. Mă simt norocoasă pentru tot ce am trăit”, spunea Ana Porgras, la Theo Show.