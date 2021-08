Elena Marin, neînfricata concurentă de la ”Survivor” (Kanal D), care ne-a ținut cu sufletul la gură, în fața micilor ecrane, preț de mai bine de șase luni, și-a deschis sufletul, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru impact.ro.

Adevărul despre scandalul dintre Elena Marin și Zanni. Fosta concurentă a dat cărțile pe față

Ea ne-a povestit, cu sinceritate, despre aventura trăită în Republica Dominicană, despre coșmarurile care nu-i dau pace noaptea, despre foștii colegi de suferință, dar și despre Zanni, marele rival.

”El a simțit mereu o frică față de mine. Frustrările și ura lui sunt mai mari decât mi-aș fi imaginat”, ne-a declarat Elena Marin, dansatoarea Andreei Bălan.

Bună, Elena, felicitări pentru competiție, ai fost fabulos de rezistentă. Cum e din nou acasă, care este primul lucru pe care l-ai făcut când ai ajuns în București?

Elena Marin: Mulțumesc pentru felicitări și pentru aprecieri! Acasă este locul pe care nu îl pot descrie în cuvinte. Îmi era tare dor de familie și de toți cei dragi.

Când am ajuns acasă, pe lângă timpul pe care l-am petrecut cu familia, am făcut o baie de trei ore cu multă spumă, cu lumânări, cu petale de trandafiri și am băut un pahar cu vin. Aveam nevoie de acest răsfăț!

Cu ce probleme de sănătate ai rămas, după concurs? Iei vreun tratament?

Elena Marin: Mi-am făcut o parte dintre analize si aștept rezultatele. Problemele cu glezna si cu genunchiul îmi dau puține bătăi de cap, dar sper să nu fie nimic grav.

Ca femeie, este greu să supraviețuiești atâta timp, în condițiile din competiție. Da, m-am confruntat cu diverse probleme, cele mai grave care și-au pus amprenta pe fizicul meu fiind dereglările hormonale.

Cât de tare doare dorul de cei dragi?

Elena Marin: Doare tare și este chinuitor. Mi-a fost foarte greu în toată această perioadă. La un moment dat, am primit o poză cu familia, la unul din jocurile de comunicare pe care le-am câștigat, și acea poză m-a ajutat în timpul competiției.

M-a ajutat să îi văd, să „vorbesc” cu ei, chiar dacă nu mă auzeau, să îmi alin dorul și să îi simt mai aproape de mine.

Te-ai acomodat cu ora locală, la întoarcerea în țară, cu programul de odinioară? Ți se întâmplă să visezi că ești încă în competiție sau să nu poți dormi?

Elena Marin: Încă am probleme și nu m-am acomodat. Și, pe lângă problemele de fus orar, dormitul în pat îmi dă mari bătăi de cap. După două săptămâni, în care am dormit mai mult pe jos, acum încerc sa îmbrățisez și ideea de a dormi în pat.

Nu îmi iese în fiecare searăp, dar măcar am făcut progrese. Am visat că încă sunt în competiție, am visat urât, am visat că merge o vietate pe mine, m-am trezit speriată, încă nu am un somn liniștit…

Unde crezi că ai pierdut la punctaj și ce doreai să faci cu banii din marele premiu?

Elena Marin: Cu sau fără premiu voi deschide în curând o școală de dans, dedicată copiilor, unde vor avea posibilitatea să studieze toate stilurile de dans.

Vreau să îmi formez o trupă de copii talentați, cu care să merg la concursuri și să dansăm pe cele mai mari scene. Să le insuflu toată dragostea mea pentru dans și să le pot împărtăși din experiența mea.

Vei relua concertele cu Andreea Bălan, când vei urca din nou pe scenă? Andreea te-a felicitat? Știu că-ți ținea pumnii din fața micului ecran.

Elena Marin: Aștept rezultatele RMN-urilor și în funcție de asta am să știu cât de repede mă pot întoarce la dans. Cu Andreea am vorbit. M-a felicitat și este mândră de mine. Știu că m-a susținut și vreau să îi mulțumesc!

Vorbește-ne, te rog, despre foștii concurenți. Cum i-ai descrie, în câteva cuvinte, pe Cătălin Moroșanu, Andreea Antonescu, Jador, Culiță Sterp, Costi Ioniță…

Elena Marin: Cătălin Moroșanu este omul care mi-a fost alături. Este un luptător, care știe să respecte regulile și să joace corect. Are coloană vertebrală, este un mentor, un antrenor, un sportiv disciplinat, un familist, o persoană care iubește istoria și de la care ai ce să înveți.

Mă bucur că suntem prieteni. Andreea Antonescu este omul potrivit la locul potrivit. M-am bucurat când am văzut că a intrat în competiție. Ne-am susținut și ne-am fost alături, în acele momente critice.

Jador m-a surprins în mod plăcut. Nu știam prea multe despre el, dar am cunoscut un om frumos, energic, cu un suflet bun. Am apreciat că știe să își ceară scuze, atunci când greșește. Asta spune multe despre un om.

Îmi făcea plăcere de fiecare dată când îl auzeam cântând. Culiță este omul care se descurcă la toate. Culiță era omul nostru de încredere. Oricând aveam vreo problemă, era persoana care sărea în ajutorul nostru.

Este un familist convins și am apreciat că a renunțat la visul lui, pentru a fi alături de iubită și de băiețelul lor. Costi Ioniță, omul Zen, este un om bun, care și-a schimbat radical viața si pe care îl felicit. Este echilibrat, citește foarte mult și îi place să se informeze.

Este o persoană inteligentă, care își folosește cunoștințele într-un mod constructiv. I-aș invita la nuntă pe toti, cu cel mai mare drag, să îmi fie alături.

Cu Zanni, din păcate, nu te-ai înțeles bine din start. De ce nu ați putut lega o prietenie? Ai avut, totuși, puterea să-l feliciți, în momentul în care a fost ales marele câștigător…

Elena Marin: Da, din păcate, am avut o relație dificilă. Întotdeauna Zanni a simțit un pericol și o frică atunci când a venit vorba de mine. Concret, probleme noastre au plecat de la el.

Deși mi-am dorit reconcilierea, nu am avut cu cine … Probabil frustrările și ura lui sunt mult mai mari decât mi-aș fi imaginat eu. Da, l-am felicitat, stiu cât de mult si-a dorit să câștige.

V-a afectat povestea de dragoste această pauză lungă?

Elena Marin: Pauza dintre mine și iubitul meu nu ne-a afectat, din contra. Ne consumăm acest dor nebun,pe care l-am simțit unul față de celălalt.

Cât despre nuntă, momentan nu am stabilit nimic. Stabilit este că Mihai Morar și soția lui, Gabriela, ne sunt nași. Restul….are grijă Dumnezeu să le așeze pe toate.

Ai vrea să revii pe micul ecran, cu o nouă emisiune, după colaborarea cu Mihai Morar? Ce planuri ai, în televiziune?

Elena Marin: Momentan este perioada concediilor si toată lumea este în vacanță. Profit și eu de această perioadă. Studiez câteva oferte și mi-ar plăcea să revin pe micul ecran, cât de curând.