Elena Marin, demascată de un concurent de la Survivor România: ”De ce plângi în Consiliu?!”

Joi, 1 iulie, încep jocurile individuale la Survivor România, iar șase concurenți se luptă pentru premiul cel mare pus în joc.

Elena Marin a fost din nou criticată, însă de data aceasta nu de către Zanni, ci de Marius.

Daniel Pavel face anunțul conform căruia încep jocurile individuale, iar Elena îi face o dezvăluire neașteptată Mariei.

Primele șase luni au fost un adevărat calvar pentru concurenții din echipele Războinici și Faimoși, care au luptat cum au știut mai bine.

Concurenții au fost nevoiți să supraviețuiască în jungla din Republica Dominicană și să se lupte pentru mâncare și alte beneficii.

Acum, ei se vor duela în jocurile individuale, unde fiecare va lupta pentru marele premiu al Survivor sezonul doi.

Consiliul de nominalizare de sâmbătă, 26 iunie, a fost unul dificil pentru Sebastian Chițoșcă, cel care a fost nevoit să părăsească Survivor.

„Știam, am presimțit că se va întâmpla lucrul ăsta. Le-am spus tuturor că simt că voi pleca acasă. Mă bucur că am ajuns până aici, simt că am dus steagul Faimoșilor la nivel înalt contra unor Războinici. Simt că mi-am îndeplinit multe obiective de când am intrat în această competiție și până acum.

„Îmi pare rău că nu am avut ocazia să mă lupt cu unul din echipa mea, Zanni. Chiar voiam să-mi testez abilitățile sportive cu un artist care are inimă de sportive și ăsta a fost singurul obiectiv pe care nu mi l-am îndeplinit aici.

Nu am spus niciodată că am un vis să câștig. Am plâns, am râs, am trecut prin multe lucruri. Îi respect pe cei de acasă că m-au susținut până acum. Consider că meritam să ajung mai departe. Sunt și fericit că mă duc acasă, la familie. Nu credeam că voi rezista atâtea luni fără ei’, a declarat Sebastian Chitoșcă.