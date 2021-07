Elena Marin, de nerecunoscut după Survivor România. Cum arată după ce a fost la salon

A rezistat timp de șase luni celor mai grele condiții de supraviețuire în jungla dominicană. Cum arată acum Elena Marin de la Survivor România și care a fost primul lucru pe care l-a făcut fosta Faimoasă după ce s-a întors înapoi acasă. Transformare totală după ce s-a dus la salonul de înfrumusețare.

Elena Marin nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Fosta Faimoasă de la Survivor România a ratat la mustață calificarea în ultima etapă a celei mai solicitante și dure competiții din Republica Dominicană.

Roșcata a fost la un pas de a se califica în semifinale atunci când a pierdut în fața lui Zanni și a lui Marius Crăciun la votul publicului.

De când s-a întors înapoi în țară, Elena Marin a trebuit să se reacomodeze cu toate lucrurile care i-au lipsit cât timp a fost plecată șase luni de zile în jungla dominicană. Celebra coregrafă abia aștepta să treacă pragul salonului de înfrumusețare pentru o oră de răsfăț feminin.

Fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars a postat o serie de imagini pe InstaStories, acolo unde le-a arătat susținătorilor săi noul său look, după ce și-a vopsit și îngrijit podoaba capilară. Mai mult de atât, coregrafa s-a pozat pe scaunul de la salon cu chipul machiat și aranjat, iar schimbarea este una incredibilă.

De asemenea, Elena Marin le-a mulțumit admiratorilor săi pentru felul în care aceștia au sprijinit-o într-un număr atât de mare în ultima jumătate de an.

Faimoasa se simte foarte recunoscătoare tuturor celor care au votat-o și i-au transmis mesaje de încurajare cât timp a fost plecată pentru a lupta pentru marele premiu de 50.000 de euro de la Survivor România.

„Va pup cu toata dragostea. Vreau sa incep prin a-mi cere scuze ca nu am apucat sa vorbesc cu voi, vreau sa va multumesc cu aceasta ocazie ca mi-ati fost alaturi si ca m-ati sustinut. Va multumesc si va iubesc. Si cat de curand am sa fac un live si o sa vorbim acolo cu totii.

Pana atunci vreau sa va zic de mine, sunt intr-un loc in care visam de mai bine de sapte luni de zile sa ajung. Este minunat de relaxant. Bine am revenit la viata normala. Va pup si va iubesc. Mi-era foarte dor, mi se pare ireal ca in sfarsit am revenit la viata mea”, a spus entuziasmată Elena Marin, pe contul ei de Instagram.