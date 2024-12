Elena Lasconi, scrisoare deschisă pentru Donald Trump, după anularea primului tur al alegerilor. Ce i-a transmis politiciana: „Țara este amenințată”

Elena Lasconi, candidata USR la președinție, i-a adresat o scrisoare deschisă președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, după decizia CCR. Aceasta a abordat subiectul anulării primului tur al alegerilor din România, exprimându-și nemulțumirea și hotărârea de a lupta pentru democrație. Scrisoarea a fost distribuită pe rețeaua X, unde Lasconi l-a etichetat atât pe Trump, cât și alte personalități americane influente, printre care Elon Musk, senatorul Marco Rubio și Mike Waltz.

La scurt timp după ce a criticat decizia CCR de a anula primul tur al alegerilor prezidențiale, Elena Lasconi i-a scris o scrisoare lui Donald Trump. Șefa USR a distribuit mesajul ei pe rețelele de socializare, acolo unde l-a și etichetat pe președintele ales de americani.

„Aveți tot respectul meu pentru lucrurile mărețe pe care le-ați făcut. Sunteți un adevărat lider al poporului, exact ca mine”, i-a scris Elena Lasconi lui Donald Trump. Politiciana și-a exprimat admirația pentru abilitățile de leadership ale președintelui ales al SUA, comparând determinarea sa cu propria dorință de a servi poporul român.

Politiciana a subliniat că anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România a fost o lovitură dură pentru democrație, imputând Curții Constituționale că nu a luat măsuri suficiente pentru a proteja țara de influența Rusiei.

„România este acum mai fragilă ca niciodată și țara este amenințată atât din interior, cât și din exterior. Rusia încă se joacă cu România și acesta este motivul pentru care nu voi părăsi această luptă. Nu lupt pentru mine. Lupta este pentru toți românii și pentru țara pe care o iubesc”, a declarat politiciana.

Lasconi a abordat, de asemenea, polarizarea tot mai accentuată a societății românești, pe care o consideră rezultatul deciziei Curții Constituționale de a anula alegerile. Ea a negat orice legătură cu George Soros, o acuzație pe care fiul lui Donald Trump a adus-o indirect, etichetând anularea alegerilor drept o „încercare Soros/Marxistă de falsificare a rezultatului și negare a voinței poporului”.

„Nu sunt candidata lui Soros”, a subliniat Lasconi, „ci candidata tuturor românilor care iubesc libertatea”. Ea a adăugat că a avut o campanie onestă și corectă, acuzând politicienii corupți de perpetuarea unei democrații fragile.

Pe lângă mesajul către Trump, Lasconi a adresat un apel către senatorul republican Marco Rubio și consilierul de securitate Mike Waltz, cerându-le să citească scrisoarea sa pentru a întelege situația din România. Politiciana a ținut să sublinieze importanța susținătorilor internaționali pentru protejarea valorilor democratice din Europa de Est.

„Domnule președinte, nu voi renunța la libertatea poporului meu, nu-mi voi abandona țara niciodată, voi rămâne alături de popor și voi lupta pentru libertate”, a concluzionat Lasconi. Ea și-a exprimat dorința de a-l întâlni pe Donald Trump, considerând că o colaborare personală ar putea aduce beneficii pentru viitorul României.

President @realDonaldTrump, you have all my respect for the great things you have done, and will continue to do, to put America first and for your continuous fight for the American people. You are a true leader of the people, just like me.

I share your belief that the people and… pic.twitter.com/rEHgbHmb6w

— Elena Lasconi (@ElenaLasconi) December 7, 2024