Elena Ionescu ia antibiotic din cauza machiajului. Ce a pățit artista, de fapt

Elena Ionescu ia antibiotic din cauza machiajului. Vedeta a mărturisit că, recent, a dezvoltat o infecție din cauza produselor de înfrumusețare pe care și le-a aplicat în mod excesiv pe ten. În general, cântăreața se machiază în fiecare zi, motiv pentru care a ajuns să se confrunte cu probleme de natură dermatologică.

Cunoscuta cântăreață Elena Ionescu s-a confruntat, recent, cu probleme de natură dermatologică la nivelul tenului. Chiar vedeta a confirmat, într-o intervenție televizată, că a dezvoltat o infecție destul de serioasă. Din cauza acesteia, solista era la un pas de a renunța să mai apară pe micile ecrane.

Totul s-a întâmplat din cauza machiajului aplicat pe ten în mod excesiv. Elena Ionescu nu apare în public mai niciodată, dacă nu chiar deloc, fără a-și retușa fața cu produse de înfrumusețare. Vedeta spune că infecția ar fi putut să apară și din cauza unei imunități mai scăzute.

„Era să nu mai ajung la emisiuni în perioada asta. Am avut o infecție de la foarte mult machiaj. Bine, și imunitate scăzută, probabil. Am alergat în ultima perioadă și se mai întâmplă și de astea. Am făcut această infecție”, a declarat Elena Ionescu, într-o intervenție televizată la Antena Stars.