Elena Ionescu de la Survivor, ipostază incendiară în costum de baie. I-a înnebunit pe toți cu formele ei

Elena Ionescu are 36 de ani și a participat la emisiunea Survivor România de două ori. Prima dată a reușit să și câștige marele premiu în valoare de 250.000 de lei. Se întâmpla în 2020. Ulterior, și-a încercat din nou norocul în 2024, dar a fost eliminată de la Survivor All Stars. După expunerea publică, vedetei îi merge bine, a investit în imaginea sa și pozează provocator. Recent, artista le-a împărtășit fanilor fotografii incendiare din vacanța în Republica Dominicană.

Îmbrăcată într-un costum de baie întreg, cu decolteul la vedere, Elena Ionescu le-a dat palpitații fanilor din mediul online. În alte poze din Republica Dominicană, vedeta se bucură de soare și plajă, purtând tot ținute senzuale (vezi GALERIA FOTO).

„Survivor este un joc imprevizibil, este cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o vreodată, și asta am spus de nenumărate ori, pentru că așa este. Este jocul care îți poate schimba toate alternativele, soluțiile și concepțiile. S-a întâmplat să fiu eliminată printr-o probă relativ banală, care nu m-a solicitat neapărat fizic, ci care pur și simplu a ținut de îndemânare.

Nu sunt dezamăgită, sunt mulțumită de parcursul meu în această emisiune. Sunt foarte mândră că am putut participa alături de oameni puternici și buni, și să fac parte dintre ei. Am plecat cu sufletul împăcat, cu o echipă frumoasă, sudată, unită, așa cum mi-am dorit, mai ales că în sezonul meu nu am avut parte de așa ceva. Totul a avut un rost, și așa a trebuit să fie, din punctul meu de vedere.

Cred că au fost tensiuni constructive, am legat o comunicare frumoasă. Am plecat dintr-o echipă, nu eram destrămați si nu existau bisericuțe. Mă bucur că am avut parte de ea, atât cât a fost. Nu am ce să le reproșez colegilor, fiecare a făcut ceea ce a simțit. Nu m-a afectat pe mine în mod direct. Îmi pare rău dacă eu am afectat în vreo formă, dar sper că nu”, a declarat Elena Ionescu pentru VIVA!, după eliminarea din concurs.