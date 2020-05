Elena Ionescu, apariție de tot râsul la Survivor. Echipa ei a făcut publice imaginile filmate de Kanal D

Frumoasa Elena Ionescu și-a făcut fanii să râdă copios, după ce a postat o fotografie din timpul filmărilor de la emisiunea Survivor, difuzată de Kanal D. Cu toții au râs atunci când au văzut fotografia a cărei protagonistă a fost chiar cântăreața.

Elena Ionescu a postat o fotografie de tot râsul de la Survivor

Deși mulți spuneau că Elena Ionescu nu va face față competiției extrem de dură de la Survivor România, ei bine, bruneta nu doar că face treabă bună, ci de curând chiar a eliminat două nume grele din prima etapă a ultimului joc de imunitate.

În ediția de duminică, 24 mai, a competiției Survivor România, Elena a dat dovadă de ambiție și forță și i-a surclasat pe Iancu, dar și pe Cezar. Chiar dacă a dat dovadă de o seriozitate și o putere de concentrare ieșită din comun, frumoasa cântăreață a avut parte și de noroc.

”Are sau nu stil?”

„Îmi doresc foarte tare să văd linia de finish, așa cum noi toți am tras până acum și sunt mândră cu cine am jucat astăzi. Cei mai puternici băieți din echipă. A fost o mândrie personală, un joc tare frumos de care am zis că vreau să mă bucur până la final, indiferent de ce ar fi pentru că, până la urmă, asta înseamnă Survivor”, a decarat Elena.

Ei bine, în această situație fericită, fosta solistă a trupei Mandinga s-a gândit să-i facă să râdă și pe fanii săi de pe rețelele de socializare, așa că a postat o fotografie cu ea, din Republica Dominicană. Pentru acest instantaneu, frumoasa cântăreață s-a făcut tare cochetă, iar vestimentația de gală pe care a adoptat-o a accesorizat-o cu o oală pe post de poșetă și un colier din niște pietre cu… țepi de lemn. ”Si ca sa mai radem putin! Va amintiti de Elena la Survivor cu stil! Are sau nu stil?”, a scris vedeta în dreptul pozei. Dacă are sau nu stil, puteți vedea în Galeria Foto!

”Este o femeie cu stil,caracter puternic, bun simț! Imi place Elena”, ”A înzestrat Dumnezeu cu multe calitati,să fii fericită si împlinită, fată puternică!”, ”Îmi place de Elena e modestă și nu e marțafoaică.Respect”. Acestea sunt doar câteva dintre comentariile fanilor. Unii dintre aceștia o cer pe Elena Ionescu și la o altă emisiune de la Kanal D, respectiv la ”Bravo, ai stil!”.