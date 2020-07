Elena Gheorghe, anunț după 15 ani de relație și 8 ani de căsnicie. Fanii au reacționat imediat

După o relație de 15 ani, urmați de alți 8 ani de căsnicie, Elena Gheorghe poate spune că are o familie reușită, alături de soțul ei, Cornel Ene, și cei doi copii frumoși ai cuplului. Totul a început de pe vremea când ea avea doar 15 ani și el 18, colegi fiind în trupa Mandinga.

Povestea unuia dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc a început încă de pe vremea copilăriei, cel puțin a vedetei, ea având 15 ani, iar Cornel 18. S-au cunoscut odată cu înființarea trupei Mandinga, și de atunci au rămas împreună. Cu toate că Elena este foarte discretă când vine vorba despre viața personală, a ținut să marcheze acest moment important din viața sa printr-o postare pe instagram, în care anunța sărbătorirea celor 15 și, respectiv, 8 ani de căsnicie, alături de Cornel Ene. ”8 ani de casnicie si 15 ani de cand suntem impreuna la bine si la greu”, a scris vedeta pe instagram, mesajul fiind însoțit de două poze.

După cum se poate vedea și în captura de mai sus, fanii vedetei au reacționat imediat, numărul acestora depășind cu ușurință peste 16.ooo de like-uri și foarte multe comentarii. Într-un interviu dat anul trecut Elena și-aduce aminte cu drag de momentele de început ale relației cu Cornel.

”Părinții mei îl cunoșteau pe Cornel pentru că îmi era coleg și prieten, iar când lucrurile au devenit mai serioase, am avut ceva emoții. La început, tata era mai rece cu el, probabil că voia să-l testeze și mă gândesc că era normal. A fost primul și singurul băiat pe care l-am prezentat părinților, eu fiind fiica cea mare, astfel că trebuia să vadă și ceilalți frați ai mei cum se întâmplă dacă aduc pe cineva acasă. A fost o întreagă poveste… În relația mea cu soțul meu am trecut prin foarte multe încercări, am trecut peste cuvântul familiei, peste cel al trupei din care făceam parte amândoi (n.r. Mandinga), chiar și cu riscul că vom fi dați afară, am trecut prin Rai și Iad și cine ne cunoaște cu adevărat știe despre ce vorbesc, însă dragostea noastră întotdeauna a învins și îi mulțumim Celui de Sus în fiecare secundă pentru asta”, povestea Elena Gheorghe.