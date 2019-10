Elena Gheorghe a vorbit despre momentele grele prin care a trecut cu soțul ei. ”Cei care ne cunosc știu ce spun!”

Cântăreața Elena Gheorghe a vorbit despre momentele grele prin care a trecut cu soțul ei, Cornel. Deși viața lor pare că este desprinsă din povești, fiind mai mereu amândoi în același loc încă din tinerețe, împărțind aceeași pasiune, firul natativ este presărat cu evenimente neașteptate.

Elena Gheorghe provine dintr-o familie tradiționalistă, tatăl având origini armânești. Fiind și preot, viața i-a fost presărată cu principii stricte și emoții la fiecare boacănă. Anii au trecut, iar părinții, între timp, l-au cunoscut pe Cornel, pe care artista l-a prezentat inițial ca prieten și coleg. Când lucrurile au devenit mai serioase între cei doi, solista recunoaște că la mijloc au intervenit ceva emoții.

„Părinții mei îl cunoșteau pe Cornel pentru că îmi era coleg și prieten, iar când lucrurile au devenit mai serioase, am avut ceva emoții. La început, tata era mai rece cu el, probabil că voia să-l testeze și mă gândesc că era normal. A fost primul și singurul băiat pe care l-am prezentat părinților, eu fiind fiica cea mare, astfel că trebuia să vadă și ceilalți frați ai mei cum se întâmplă dacă aduc pe cineva acasă”, a povestit Elena pentru viva.ro.

Povestea de dragoste dintre Elena și Cornel a început în 2005, iar șase ani mai târziu cei doi au devenit și părinți. Povestea pare simplă, s-au văzut, s-au plăcut, s-au luat, dar, din declarațiile interpretei, a avut de trecut peste mulți pentru a-și trăi iubirea.

„Nimic nu e mai frumos pe lume decât să trăiești «o poveste de dragoste adevărată», acea dragoste pură pe care n-o întâlnești decât o singură dată în viață după părerea mea, acea dragoste care poate trece peste greutăți, peste defecte, peste orice și nu se stinge niciodată.

În relația mea cu soțul meu am trecut prin foarte multe încercări, am trecut peste cuvântul familiei, peste cel al trupei din care făceam parte amândoi (n.r. Mandinga), chiar și cu riscul că vom fi dați afară, am trecut prin Rai și Iad și cine ne cunoaște cu adevărat știe despre ce vorbesc, însă dragostea noastră întotdeauna a învins și îi mulțumim Celui de Sus în fiecare secundă pentru asta„, a spus Elena Gheorghe.