Ce spune Elena Gheorghe despre soțul ei, după 15 ani de relație: ”Mi-a fost greu”

Elena Gheorghe are o relație de 15 ani cu soțul ei. Cum au trecut împreună peste toate greutățile și cum au rămas împreună după atâția ani? Ce spune cunoscuta cântăreață despre tatăl copiilor ei?

Aflată în direct la Neatza cu Răzvan și Dani, Elena Gheorghe i-a făcut o declarație de dragoste soțului ei. Cunoscuta solistă trăitește o frumoasă poveste de dragoste de nu mai puțin de 15 ani alături cel care a făcut-o mamă de două ori. Elena a cântat o piesă de dragoste „Numele tău”, mai apoi s-a gândit să îi facă ziua mai frumoasă bărbatului pe care-l iubește și să îi spună câteva vorbe dulci. Elena a mărturisit, vizibil emoționată de lucrurile pe care le trăiește e o bună vreme, că acesta întotdeauna a sprijinit-o, chiar și înainte ca cei doi să formeze un cuplu. Mai mutl decât atât, solista a susținut că el a fost întotdeauna un prietn extraordinar și m-a încurajat.

„Este o piesă la care țin foarte mult, pentru că mi-am dorit-o. Mi-am dorit cea mai romantică piesă. Și iată că a ieșit, mai ales că am folosit foarte multe instrumente live, pe care le-am înregistrat în studio. Suntem împreună din 2005 și suntem căsătoriți din 2011. Am vrut să facem de mult timp pasul, doar că nu a fost momentul, mai ales că eram cu treaba asta, cu proiectul solo, și a fost destul de greu să ne punem pe picioare. Apoi am spus că avem succes, să o lăsăm pe anul viitor, și uite așa s-a făcut 2011 și am zis gata, nu se mai poate”

Elena Gheorghe