Elena Chiriac rupe tăcerea despre Cucu de la “Noaptea târziu”. Răsturnare de situație, ce s-a întâmplat

Elena Chiriac rupe tăcerea și vorbește despre relația pe care a avut-o cu celebrul membru al trupei ,,Noaptea târziu”. Totul a pornit după ce tânărul în vârstă de 29 de ani a mărturisit public faptul că între cei doi a existat ceva mai mult decât ar fi știut fanii la acea vreme. Fosta Faimoasă de la ,,Survivor România” a oferit acum detalii despre cum au stat, de fapt, lucrurile între ei. ,,Din respect, am încercat măcar să comunic cu el, să clarificăm situația”, a mărturisit sportiva.

Elena Chiriac vine să clarifice scandalul din mediul online în care a fost introdusă chiar de celebrul membru al trupei ,,Noaptea târziu”. Mai exact, tânărul de 29 de ani a dezvăluit recent că ar fi avut o relație intimă cu fosta sportivă de la ,,Survivor România”.

Cântărețul nu s-a lăsat mai prejos și a venit cu o altă replică. Horațiu Adrian Cuc a spus în urmă cu câteva luni că ar avea o relație cu Elena Chiriac, timp în care ea era la emisiunea din Republica Dominicană. Sportiva a negat legătura amoroasă imediat cum s-a întors în țară.

„Poate nu ați înțeles atunci despre ce era vorba. Vă explic eu: în lipsa mea, eu fiind fără acces la tehnologie/informații, acest individ (Cucu, n.r.) a decis să spună public că între noi a existat o RELAȚIE INTIMĂ. Lucru pe care l-am „lămurit” când am ajuns acasă, cu toată diplomația.

Am spus clar că între noi nu s-a întâmplat nimic NICIODATĂ. Am „negat această relație pentru că nu a existat niciodată. Am fost strict prieteni/amici, până în punctul în care am văzut declarațiile lui (..) Am încercat să nu creez un caz, dar nu sunt trofeul nimănui”, a mărturisit Elena Chiriac pe contul său de Instagram.