El este ‘Cel mai bogat câine din lume’. Cum arată casa lui de 32 de milioane de dolari FOTO

Cum arată cel mai bogat câine din lume? Acesta se bucură de o casă de nu mai puțin de 32 de milioane de dolari. Cum arată patrupedul și despre ce proprietate de lux este vorba?

Cel mai bogat câine din lume își ‘vinde’ proprietatea din Miami pentru suma de 32 de milioane de dolari. Se spune că ciobănescul german pe nume Gunther VI are jumătate de miliard de dolari, iar acum își pune la vânzare casa de lux.

Această proprietate a aparținut legendei muzicii pop Madonna în anii 1990. Starul internațional a cumpărat-o prima dată cu 7.5 milioane de dolari. Gunther nu este primul animal de companie care a devenit ‘moștenitor’ al unei averi uriașe.

Sunt cunoscute deja zvonurile despre pisica lui Karl Lagerfeld care ar fi moștenit averea designer-ului în valoare de 195 de milioane de dolari. De asemenea, au apărut detalii publice și despre maltezul Leonei Helmsley care se bucură de un trai luxos.

Ce spune legenda despre patruped?

Legenda spune că Gunther are 20 de ani și o contesă pe nume Karlotta Liebenstein i-ar fi dat această ocazie să trăiască pe picior mare. Contesa a murit în anul 1992, nu a avut copii și a prețuit enorm animalele, astfel și-a lăsat averea câinelui ei, Gunther al III-lea.

Gunther al VI-a a moștenit totul ulterior. Concret, este vorba despre un trust care a crescut la 500 de milioane de dolari datorită investițiilor imobiliare și proiectelor strategice. Zvonurile arată că patrupedul provine dintr-o descendență care datează de 40 de ani și a adunat șase generații.

Povestea reală

Cu toate astea, povestea câinelui care valorează jumătate de miliard nu este altceva decât o cascadorie a unui grup de oameni de afaceri din Italia care operează proprietatea sub The Gunther Group. Grupul deține proprietăți în întreaga lume și are case în: Bahamas, Toscana, Milano și Florența.

De asemenea, oamenii de afaceri au investit în imobiliare, editură, echipe sportive, cluburi de noapte și cercetare științifică. Gunther este sufletul afacerilor și un fel de mascotă drăguță și blănoasă a corporației care atrage atenția tuturor.

Cu toate astea, stilul său de viață nu este departe de legenda prezentată. Câinele călătorește alături de afaceriști în avioane private, mănâncă fripturi scumpe cu caviar, deține multe iahturi și mașini alături de stăpâni și se bucură de noua achiziție a oamenilor – o trufă albă de 1.1 milioane de dolari. Gunther este și așa unul din animalele extrem de norocoase.