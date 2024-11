El e românul care are Grecia la picioare! Ce a putut să facă a surprins pe toată lumea: „E magic ce se întâmplă! Am scris istorie”

Grecia, țara iubită de aproape toți românii, a fost „cucerită” recent de un conațional care a surprins pe toată lumea cu reușita lui incredibilă.

Răzvan Lucescu, deoarece despre el este vorba, a reușit să câștige alături de PAOK Salonic, echipa pe care o antrenează, un nou titlu de campioni ai Greciei. Asta după ce s-a impus în ultima etapă cu 2-1 pe terenul lui Aris, formație din același oraș.

Chiar dacă la un moment dat se afla pe cea de-a patra poziție a clasamentului și nimeni nu credea că PAOK Salonic are vreo șansă la titlu, iată că Răzvan Lucescu și fotbaliștii lui au dat peste cap toate pronosticurile și acum au Grecia la picioare.

„E magic ce se întâmplă! Nimeni nu ne dădea vreo șansă să facem asta. Meciul de azi a fost incredibil! Am avut un om mai puțin în ultimul sfert de oră, adversarul ne-a presat. E caracterizarea perfectă a întregului sezon. Am luptat, am sperat, am reacționat și am câștigat un meci incredibil.

Am obținut titlul și am scris istorie pentru PAOK. E un titlu diferit față de precedentul. Am jucat multe meciuri, munca depusă a fost fantastică. Am avut o mentalitate de luptători. Cred că e cel mai dificil trofeu din cariera mea”, a spus Răzvan Lucescu după ce a reușit să câștige al doilea său titlu cu PAOK Salonic și al patrulea din istoria clubului.

Imediat după meciul împotriva celor de la Aris Salonic, Răzvan Lucescu a fost scos de pe teren cu ajutorul scutierilor, deoarece s-a bucurat prea mult și i-a supărat pe suporterii adverși din tribune, dar și pe fotbaliștii adversari, care au sărit la bătaie.

A câștigat titlul la două puncte diferență

PAOK Salonic a câștigat titlul cu 80 de puncte, cu două mai multe decât AEK Atena, formația de pe poziția secundă, și cu șase mai multe decât Olympiacos Atena, echipă care a terminat pe locul al 3-lea. Iar față de locul patru, ocupat de Patahinaikos Atena, și pe care la un moment dat a fost și PAOK Salonic, diferența a fost de opt puncte.

Alături de Răzvan Lucescu, la Salonic s-a aflat și tatăl său, Mircea Lucescu, iar imediat după ce au câștigat meciul, cu toții s-au îndreptat către Toumba, stadionul echipei PAOK, acolo unde au sărbătorit până spre dimineață cucerirea unui nou titlu.

Suporterii au umplut arena, au cântat, au aprins torțe și au creat o adevărată atmosferă de sărbătoare, în timp ce Nae Constantin, secundul român al lui Răzvan Lucescu la PAOK Salonic, a apărut cu un steag tricolor la petrecere.