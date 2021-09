El e noul iubit al Lidiei Buble. Artista s-ar fi dat singură de gol că iubește din nou

Fanii Lidiei Buble sunt extrem de fericiți pentru ea. Celebra artistă iubește din nou. Chiar ea s-a dat de gol în privința sectorului amoros. Cine este bărbatul care a făcut-o să uite de trecut?

Lidia Buble este din nou fericită alături de cineva. Despărțirea furtunoasă de Răzvan Simion încă surprinde și la această oră, dar fanii fostului cuplu s-au obișnuit cu altă prezență feminină la brațul matinalului de la Antena. Iată că a venit și vremea ca Lidia să iubească din nou!

Cu toate astea, blondina a fost destul de rezervată în ceea ce privește identitatea noului iubit. Un detaliu i-a făcut, însă, pe internauți să înțeleagă fericirea din viața ei. Chiar artista s-a dat de gol pe rețelele de socializare. Lidia și noul iubit au petrecut împreună clipe prețioase în Ibitza.

Din comentarii reiese că bărbatul ar putea fi chiar actorul cubanez Harlys Becerra în vârstă de 37 de ani, arată wowbiz.ro. De asemenea, chiar solista a lăsat la rândul ei câteva detalii la vedere din dreptul unor imagini distribuite pe rețelele de socializare în timp ce purta pălăria lui.

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit după o relație de cinci ani. Fanii celor doi sperau să-i vadă împreună făcând pasul cel mare, dar nu a fost să fie. Gurile rele au indicat faptul că separarea a avut loc din cauza faptului că matinalul nu a grăbit lucrurile.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E o norocoasă”, a delarat artista.

Blondina a venit cu mai multe mesaje despre despărțire de-a lungul timpului după ce internauții i-au cerut acest lucru. Prezentatorul de televiziune s-a rezumat la unul singur, atunci când chiar el a făcut anunțul oficial.

„Divorțul este OK. Despărțirea este OK. Să o iei de la capăt este OK. Să treci peste este OK. Ce nu este OK este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat. Aoleu, câte întrebări sunt pe tema asta. Ne înțelegem foarte bine și acum. Noi lucrăm în continuare împreună. El este managerul meu, suntem doi oameni maturi care au știut să separe partea sentimentală de partea profesională”

Lidia Buble