Ce face Alexandru Comerzan cu marele premiu de la Chefi la Cuțite. Pe ce vrea să „spargă” sute de dolari

Viața lui Alexandru Comerzan s-a schimbat după ce a câștigat sezonul 7 al show-ului Chefi la Cuțite. Restaurantul pe care îl deține în Chișinău este vizitat acum de mai multe persoane decât înainte. Alexandru a mărturisit că vrea să plece într-o vacanţă gastronomică în Japonia şi să mănânce la primul restaurant cu specific de sushi care a primit vreodata trei stele Michelin.

Câștigătorul Chefi la Cuțite, Alexandru Comerzan, vrea să plece în Japonia

„Perioada de după show a fost pentru mine frumoasă și surprinzătoare. Nu m-am gândit că atât de multe persoane vor veni din România în Republica Moldova doar pentru a mânca un dish pregătit de mine și de echipa mea. Vor să mă cunoască, să afle lucruri despre show și mi se pare extraordinar”, a declarat Alexandru Comerzan.

Câștigătorul sezonului 7 Chefi la Cuțite a mai spus că din banii câștigați (30.000 de euro) vrea să își cumpere un bilet către Japonia, unde are de gând să mănânce la primul restaurant cu specific de sushi care a primit vreodata trei stele Michelin.

„Vreau să plec la sfârșitul anul 2020 și sunt nerăbdător să experimentez tot ce are această țară de oferit. Sper să am timp și să mă țin de planul meu.Îmi doresc să ajung să mănânc la Jiro Ono, un chef de 94 de ani care împreună cu feciorii săi are un local de doar zece locuri unde servesc sushi. După ce o să mănânc un dish acolo cred că nu o să mai îmi doresc să mănânc nimic! De asemenea, mă atrage și cultura lor. Sunt organizați, perfecționiști, iar eu mă regăsesc în aceste lucruri”, a precizat Alexandru Comerzan.