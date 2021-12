Ei sunt cei mai sănătoși oameni din lume. Care e secretul longevității lor și unde se află

Ei sunt cei mai sănătoși oameni din lume. Specialiștii au descoperit că populația Tsimane din Bolivia au cele mai sănătoase inimi, asta în condițiile în care tribul nu are deloc acces la medicina modernă. Se pare că oamenii de acolo sunt mult mai sănătoși decât occidentalii.

Un studiu realizat de Andrei Irimia, savant român din Statele Unite, a arătat faptul că tribul Tsimane, cu o populație de aproximativ 16.000 de persoane, este unul dintre cel mai sănătos din lume. Bărbatul a mers până în pădurea Amazonului, unde a cercetat vieților băștinașilor Tsiname.

Andrei Irimia este specializat în gerontologie, știința care studiază fenomenul îmbătrânirii. El a făcut parte dintr-o echipă care a mers să studieze tribul Tsiname, din pădurea Amazonului din Bolivia.

Profesorul de la Universitatea Leonard Davis School of Gerontology din Los Angeles, Andrei Irimia, a oferit un interviu pentru Ziare.com, unde a dezvăluit rezultate spectaculoase asupra tribului Tsimane. Andrei Irimia a confirmat că Tsimane nu au doar inimi mai sanatoase, dar si creierul lor este mai robust.

„Studiul pe care l-am publicat este despre poporul indigen Tsimane din bazinul amazonian al Boliviei. Dintre toate populatiile studiate de oamenii de stiinta, aceasta are cea mai scazuta prevalenta a aterosclerozei coronariene, o conditie medicala care consta in acumularea de grasimi, colesterol si alti compusi biochimici pe peretii arterelor coronare. Aceasta prevalenta scazuta reflecta faptul ca riscul multor boli de inima este foarte mic in aceasta populatie.

Studiul pe care l-am publicat cu colaboratorii mei indica faptul ca, in ciuda nivelului ridicat de inflamatie sistemica, care exista la acesti bastinasi sud-americani, ei au si cea mai scazuta rata de micsorare a volumului creierului. Acest fapt sugereaza ca populatia Tsimane are un risc foarte scazut de atrofiere a creierului, un fenomen asociat nu numai cu imbatranirea, ci si cu multe boli neurologice, cum ar fi maladia Alzheimer”, a declarat Andrei Irimia, pentru sursa citată mai sus.