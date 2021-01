Edward Sanda a trecut prin momente cumplite. Ce a pățit mama artistului

Familia lui Edward Sanda a trecut prin momente grele. Ce a pățit mama celebrului artist și cum a trecut peste momentul critic? Care au fost detaliile oferite de cea care i-a dat viață solistului?

Edward Sanda și mama sa, dezvăluiri emoționante

Povestea familiei Sanda a fost cunoscută încă de când acesta a reușit să ajungă în topurile YouTube-ului românesc, fanii fiind foarte curioși de personajul de dincolo de rețelele de socializare și clipuri muzicale.

Invitați la emisiunea „La Măruță”, cei doi au rememorat momentul extrem de emoționant și șocant petrecut în familia lor, acela când mama solistului a aflat că e însărcinată. Diferența dintre cântăreț și mama lui este de 18 ani, iar dintre artist și sora lui cea mică este de 20 de ani. Un consult neașteptat al femeii la doctor i-a adus vestea că este însărcinată în șapte luni. Aceasta nu știa nimic și nici nu se gândea să mărească familia, mai cu seamă că singurul ei fiu era deja mare.

Ea s-a confruntat cu probleme de sănătate înainte de a-i da naștere micuței. Mai precis, mama iubitului Cleopatrei Stratan a fost operată pe coloană. „Am avut niște probleme cu coloana. M-am operat în aprilie și în decembrie am zis că ceva nu e în regulă. Nu aveam niciun simptom, dar am mers la un control, zicând că dacă am reparat spatele, să mai reparăm și ce mai e nevoie. La ecografie auzeam inimioara”, a continuat ea.

“Eu mi-am dorit mult timp să am o surioară”