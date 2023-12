Edward Sanda, despre prima întâlnire cu Pavel Stratan. Soţul Cleopatrei a recunoscut: „Mi-a fost frică, are o imagine dură”

Edward Sanda, soțul Cleopatrei Stratan, a fost foarte criticat după ce a refuzat să facă o probă la America Express și i-a cerut partenerei sale să o facă ea. El a fost numit laș, iar mai multe voci au spus că ar trebui să se simtă rușinat pentru ce a făcut. Inclusiv Cătălin Bordea l-a criticat și l-a ironizat pentru atitudinea sa. Dar Cleopatra și Edward formează o pereche de mai mulți ani, s-au căsătorit și lucrurile par să meargă bine între ei.

Edward Sanda, despre prima întâlnire cu socrul lui: „Mi-a fost frică”

Edward Sanda a recunoscut recent că i-a fost frică de Pavel Stratan când l-a întâlnit prima oară.

El a mărturisit și ce i-a spus artistul atunci când l-a văzut pentru prima oară. Cleopatra avea doar 15 ani pe vremea când și-a cunoscut actualul soț.

Iată discuția dintre Cleopatra și Edward:

Cleopatra: Ţi-a fost frică de tata când l-ai cunoscut?

Edward: Da! Păi? Voi aţi văzut cum arată… Eu nu îl cunosteam foarte bine şi are o imagine dură, aparent.

Cleopatra: Aveam 15 ani şi eram fata lui tata. S-a temut când a apărut Edi în viaţa mea, îţi dai seama.

Edward: Noi lucram împreună deja, dar la prima întâlnire oficială cu Pavel Stratan am avut mari emoţii, dar a fost foarte ok. Eu nu ştiam cum o să reacţioneze şi ce o să îmi zică. Mă aşteptam la tot ce e mai rău. Nici nu îmi aduc aminte dacă am zis ceva, dar el a spus că e de acord cu relaţia noastră, că ne susţine. Mai mult, a contribuit şi el la apropierea dintre noi pentru că şi-a dat seama că între noi e ceva serios.

Cleopatrei nu i-a plăcut destinația în care a fost în luna de miere

Edward și-a întrebat partenera dacă regretă că au participat împreună la America Express.

Cântăreața i-a răspuns că nu regretă nici că au fost împreună în acele locuri și nimic din toată experiența.

Edward: Regreţi că am fost împreună la America Express?

Cleopatra: Nu, nu regret că am fost împreună sau că am fost acolo. Nu regret nimic!

Totuși, Cleopatra a recunoscut că nu i-a plăcut locul în care cei doi și-au petrecut luna de miere.