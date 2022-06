Ce vor face Cleopatra Stratan și Edward Sanda o singură dată, în fiecare an!

Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt unul dintre cele mai simpatice cupluri din showbiz. Tineri, frumoși și talentați, cei doi fac echipă bună atât pe scenă, cât și în viața de familie. Recent, vedetele au făcut dezvăluiri interesante despre căsnicia lor, planuri de vacanță și compatibilitate. Printre altele, au spus ce vor face o singură dată, în fiecare an.

Fiica lui Pavel Stratan se iubește la nebunie cu Edward Sanda, unul dintre artiștii momentului. Cei doi îndrăgostiți și-au dat seama repede că sunt făcuți unul pentru celălalt, așa că s-au căsătorit anul trecut, în luna august. Cuplul a avut o nuntă ca-n povești, cântăreața optând pentru o rochie simplă de mireasă, care-i punea silueta perfectă în evidență. De curând, Cleopatra și Edward au oferit detalii secrete despre ei. Vedetele au dat declarații la un eveniment monden.

„Noi suntem genul de Netflix and chill acasă, clar. Nu prea suntem petrecăreți așa, dar ne place să mergem la petreceri, ce e drept mai rar, dar când venim ne simțim bine, ne distrăm. Ne-am asortat, am respectat tema, încercăm la fiecare eveniment să fim așa în ton, nu știm dacă ne iese de fiecare dată, dar măcar încercăm.”, au declarat cei doi pentru Wowbiz .

Deoarece restricțiile pandemice s-au ridicat, vara se anunță plină de evenimente, lucru pe care îl confirmă și aceste două vedete. Agenda este plină, motiv pentru care Cleopatra și Edward au fost nevoiți să amâne vacanța pe care o aveau programată într-o destinațe de vis. Au în plan să evadeze din țară măcar o dată pe an.

„Ne-am mutat vacanța din cauza evenimentelor, de fapt, din fericire, că avem de cântat prin țară. E bine, pregătim o piesă nouă, pentru că scoatem o singură piesă pe an, împreună, nu separat. Urmează multe surprize. Ea e aproape gata cu albumul ei, al cincilea. E frumos, avem activitate, nu avem timp să ne plictisim. Voiam să mergem în Santorini, în Grecia. Am auzit de la prieteni că acolo ar fi cel mai frumos apus de soare din lume și am zis să avem și noi experiența asta și să ne bucurăm de ea, dar cred că pe la final de vară, așa.”, au explicat aceștia.