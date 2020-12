Dovada clară că Edward Sanda și Cleopatra Stratan sunt suflete pereche. Fanii sunt șocați și ei

Frumoși și talentați, cei doi tineri artiști au pasiuni comune și se iubesc enorm. Edward Sanda și fiica lui Pavel Stratan formează cel mai nou cuplu din showbiz. Cleopatra Stratan este îndrăgostită de Edward Sanda de când avea 15 ani.

Într-un material pentru revista Doiniței Oancea, Cleopatra Stratan a scris despre cel mai emoționant moment din viața ei și anume despre cum a fost cerută de soție de Edward Sanda. Totodată, fiica lui Pavel Stratan a dezvăluit că era îndrăgostită de artist încă de la vârsta de 15 ani.

”Vrei să fii soția mea?” Asta a fost întrebarea care mi-a schimbat viața, dar… să facem un mic review și să ne întoarcem un pic în timp, mai exact în 2014, la Caracal.

Pe 1 iunie 2014 am avut un concert la Caracal, organizat de primăria orașului, la care am cântat cu tata, live. Înainte de a intra pe scenă, stând în culise, aud pe un băiat cântând piesele lui Smiley, gândindu-mă că e chiar el acolo. Ce să vezi că, acel “Smiley” era bărbatul vieții mele — Edward Sanda, care, atunci avea 16 ani, iar eu 11. Mișto, nu? După concert, am făcut și o poză împreună”, spune Cleopatra Stratan.