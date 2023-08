Educația financiară pe care Lavinia Petrea le-o oferă copiilor săi: “Există două categorii de feluri în care noi cheltuim banii” EXCLUSIV VIDEO

Lavinia Petrea, prezentatoarea știrilor Pro TV, și procurorul Romulus Varga sunt împreună de 10 ani, dintre care 9 sunt de căsătorie. Cuplul are 3 copii, Matias, Klara și Karin, care le-au completat familia.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta Pro TV ne-a vorbit despre talentele celor 3 moștenitori și despre faptul că le oferă libertate de alegere a activităților, tocmai pentru a descoperi singuri ce le place să facă.

Lavinia Petrea ne-a vorbit și despre educația financiară pe care ea și soțul ei le-o oferă copiilor, învățându-i de mici să conștientizeze valoarea banului.

Lavinia Petrea: “Copiii privesc meseria mea ca pe ceva firesc, ca pe oricare altă meserie”

Cei trei copiii ai cuplului Lavinia Petrea – Romulus Varga învață de mici cum să gestioneze banii, totul prin intermediul cărților și al diverselor aplicații. Există și o parte practică, în momentul în care le solicită părinților diverse lucruri.

Prezentatoarea știrilor Pro TV ne-a explicat că banii sunt alocați pentru nevoi și plăceri.

Playtech: Legat de faptul că tu apari la televizor, copiii cum percep lucrul acesta? Își doresc să vină să vadă cum e în fața sau în spatele camerelor de luat vederi?

Lavinia Petrea: Da, și-au dorit asta și i-am dus chiar pe fiecare, pe rând, să vadă mai bine, să înțeleagă ce se întâmplă acolo, dar ei privesc meseria mea ca pe ceva firesc, ca pe oricare altă meserie.

Poate și pentru că abordarea mea a fost întotdeauna naturală și firească, este serviciul meu, ei sunt obișnuiți deja cu programul, însă nu se uită la știri. Adică nu mi-am dorit ca ei să se și uite la știri, se uită uneori doar să mă vadă și îmi spun mereu: mamă, ce frumoasă e! Sau îmi recunosc uneori cerceii.

P: Ce talente ai descoperit că au? Ce le place? Ce activități extrașcolare au?

L.P: Spre exemplu, Karin, cea mică, este atrasă de muzică și de pian și se pare că are și înclinații în acest sens. Și-a dorit să ia lecții de pian, am început cu ea, însă cred că nu era chiar momentul potrivit, pentru că nu este pregătită pentru rigoarea unor lecții care presupun și o parte teoretică.

Pentru ea trebuie să fie totul așa sub formă de joacă. Nu i-a plăcut partea aceasta și nu am forțat-o, am lăsat-o să mai treacă puțin timp, însă este fascinată de pian, cine știe, nu știu.

Lavinia Petrea: “Klara face actorie și chiar ne-a surprins plăcut”

L.P: Klara, spre exemplu, deși este în fața noastră foarte timidă și stresată de orice apariție în public să zic așa, face actorie și chiar ne-a surprins plăcut, pentru că la final anului a avut și o piesă de teatru. Nu a repetat nimic cu noi acasă, nu ne-a vorbit despre ceea ce face ea acolo deloc, am mers și am văzut-o și mi s-a părut senzațional.

Adică unde erau emoțiile? Nu știu. Unde era timiditatea ei? Nu știu. Și-a învățat singură tot ce avea de învățat. Și asta îmi doresc cel mai mult: să le placă orice aleg ei să facă! Nu am insistat spre nimic!

Spre exemplu, la Matias am observat că are un talent nativ la sport, la atletism. Sare, aleargă într-un anumit fel, nativ. Am încercat să-l ducem, dar la fel, ne-a spus că nu e pregătit să participe la antrenamente săptămânal și nu l-am forțat. Dacă mai târziu o să vrea, ok, acum nu era momentul.

Lavinia Petrea: “Există două categorii de feluri în care noi cheltuim banii”

P: Pe partea de educație financiară, cum ați gestionat lucrurile astfel încât să îi învățați valoarea banului?

L.P: Din fericire, acum avem la îndemână foarte multe instrumente care să fie pe placul lor, de la cărți interactive și frumos desenate și colorate cu educație finaciară până la aplicații cum este Investory, este o aplicație de care am aflat de la colega mea de la I Like It.

Este un joc în care personajul este pus să trăiască într-o lume virtuală, în care trebuie să își câștige banii și să decidă cum îi cheltuiește și așa mai departe. Deci este și această variantă foarte atractivă, pe placul lor.

Însă noi le-am spus că există două categorii de feluri în care noi cheltuim banii în această familie: nevoile și plăcerile. La nevoi intră haine, rechizite și așa mai departe și, uneori, ne facem și anumite plăceri, cumpărăm o jucărie, te gândești din timp ce îți dorești cu adevărat.

Aștepți să vezi și dacă peste câteva zile îți mai dorești lucrul acela, nu acum. Așa încercăm noi să educăm financiar copiii.

Video: Daniel Bălan