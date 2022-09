De ce nu a plecat Lavinia Petrea de la Pro TV. Vedeta prezintă ştirile de 20 de ani la celebrul post de televiziune (Exclusiv)

Lavinia Petrea a explicat motivul pentru care nu a plecat de la Pro TV în toți aceștia ani. Vedeta se bucură de același loc la pupitrul de știri de 20 de ani. Majoritatea fanilor se pregătesc să o mai urmărească mult timp de acum încolo, mai cu seamă că blondina nu are în minte să părăsească postul. Ce s-a întâmplat de fiecare dată când a primit oferte de la alte televiziuni? ,,Nu cred că aș mai putea face asta’‘, a subliniat jurnalista.

Lavinia Petrea este o altă figură emblematică a postului Pro TV. Ea urmează să împlinească 20 de ani de când lucrează la trustul iubit de români. Aceasta a trecut prin mai multe etape până să ajungă să ocupe pupitrul de știri. Mai exact, blondina a fost reporter de noapte, de zi și a transmis pentru Știrile Pro TV inclusiv din Irak sau Afganistan.

Cea din urmă a primit și alte propuneri de la televiziunile concurente, dar a refuzat de fiecare dată propunerile. Destinul a făcut ca ea să găsească familia Pro TV chiar în perioada în care era studentă, ulterior să se angajeze acolo.

,,Mă fascina televiziunea, dar mi se părea aproape imposibil pentru mine să fac asta, pentru că eram foarte timidă. Pentru mine chiar a fost o modalitate de a mă trata.

Am profitat din plin de ocazia pe care am avut-o atunci, când în timpul facultății a trebuit să fac o perioadă de practică. Aveam 19 ani când am venit, prima dată, în Pro TV, în practică”, a povestit ea, pentru impact.ro.