Edith Piaf a României, întâlnire surpriză cu Nicole Kidman. Ce a spus despre marea actriță din SUA (Exclusiv)

Edith Piaf a României a avut parte de o întâlnire surpriză cu Nicole Kidman. Ce a declarat celebra interpretă de muzică populară despre marea actriță din Statele Unite ale Americii. Artista cu voce de aur a vorbit, în exclusivitate, pentru impact.ro despre perioada în care a jucat un rol de figurație în celebra peliculă „Cold Mountain” care s-a filmat în România.

Edith Piaf a României, așa cum este denumită interpreta de muzică populară Elena Pădure a făcut parte din distribuția peliculei „Cold Mountain”, care a fost filmat în România. Filmul laureat cu Oscar în anul 2002 s-a filmat la Zărnești din Brașov. Celebra voce a României a spus că a rămas impresionată de frumusețea actriței Nicole Kidman, pe care o aseamănă cu o păpușă de porțelan.

Elena Pădure a trecut prin momente dificile anul trecut, când a fost prima cântăreață de muzică populară diagnosticată pozitiv cu noul coronavirus. Cântăreața de muzică populară susține că experiența aceasta a întărit-o și, deși respectă măsurile de prevenire a infecției cu virusul Sars-Cov-2, încă a rămas cu o ușoară teamă. Solista se ferește de locurile aglomerate și poartă întotdeauna mască.

„Se resimte că am trecut prin așa ceva. Încă durerile de cap tot mai sunt, eu care nu am avut dureri de cap în viața mea. La începutul lunii martie, ar trebui să merg la control, la plămâni, deși eu nu am avut atunci nevoie de mască de oxigen. După ce am avut coronavirus, am mai rămas și cu o tuse, care și face efectul dimineața.” a declarat artista pentru sursa citată.