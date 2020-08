Artista Elena Pădure, clipe grele din cauza covid-19. A stat 2 săptămâni în spital: ”Nu puteam face nimic”

Elena Pădure, interpreta de muzică populară, a avut coronavirus, motiv pentru care a stat două săptămâni internată la Brașov. S-a infectat la Suceava, acolo unde a fost ca să filmeze patru videoclipuri.

Artista prezenta dureri de cap, stări de oboseală, dar își pierduse și mirosul. Artista, care nici în prezent nu este complet restabilită, a povestit prin tot ce a trecut.

Artista de muzică populară pe nume Elena Pădure, în vârstă de 70 de ani, a fost infectată cu noul coronavirus. Aceasta a luat virusul de la cineva de la Suceava, unde a fost în luna iulie pentru a filma patru videoclipuri ale unor piese care-i vor apărea pe noul album. Astfel că într-o zi s-a simțit destul de rău: avea dureri de cap, stări de oboseală și își pierduse simțul mirosului. Și-a făcut testul la îndemnul unei prietene.

”Mi-am dat seama că am luat virusul, când am văzut că, după o săptămână de zile, nu mă simt bine şi tot am luat tratament şi mergeam din rău în mai rău. Am văzut că nu e o gripă obişnuită pentru că îmi pierdusem mirosul, nu mai aveam putere, aveam dureri de cap mari şi senzaţie de vomă, dar şi lipsa poftei de mâncare. Nu îmi trebuia nimic şi aşa o stare de letargie, ciudată. Nu puteam să fac nimic, nici să gândesc, trăgeam de mine de pe o zi pe alta”, a declarat interpreta, care a avut o formă medie a acestei boli, pentru Click.ro.

Nici în prezent nu se simte complet refăcută, cu toate că s-a externat de zece zile.

”În spital am stat 14 zile şi m-am extenat după ce a ieşit testul negativ. Eu am avut o formă medie, nu am stat nici cu oxigen şi nici nu a fost nevoie să iau antivirale. Nu am tuşit. La plămâni mi-a ieşit ceva, dar nu foarte grav. Nu a fost nevoie să stau în izolare la externare şi nici nu mi s-a dat tratament acasă. Au spus să iau paracetamol, dar încă nu sunt perfect restabilită, deşi au trecut 10 zile de la externare. Aveam transpiraţii abundente, dar şi acum mai am, şi transpiraţii, şi dureri de cap. Deci, nu-i de glumit. La început mi s-a părut şi mi că e aşa ceva, nu ştiu cum, dar trebuie avut mare grijă, mai ales cei care au şi alte afecţiuni”, a mai mărturisit Elena Pădure, potrivit sursei citate.