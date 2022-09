Edi Iordănescu rămâne la echipa națională și după dezastrul din Liga Națiunilor. Cele trei semne care arată că oficialii FRF nu au de gând să dea afară selecționerul

Edi Iordănescu nu pleacă de la echipa națională! Selecționerul nu are de gând să-și dea demisia, iar oficialii Federației Române de Fotbal nu au de gând să renunțe la el. Playsport.ro are informații că decizia este deja luată și a dezvăluit care sunt cele trei borne majore care arată că nimeni nu are de gând să facă nicio schimbare.

Edi Iordănescu, vechiul și noul selecționer al naționalei României

Edi Iordănescu este singurul selecționer care a terminat cu naționala României pe ultimul loc într-o grupă din preliminarii. Bilanțul lui la națională este îngrozitor. A reușit doar două victorii, dar va rămâne pe banca primei reprezentative, susțin jurnaliștii de la playsport.ro. Iar tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, când Iordănescu junior a dat de înțeles că se gândește la plecare, nu a fost decât un dans menit să încerce a stăvili furia fanilor și a specialiștilor care l-au contestat.

Playsport.ro susține că lucrurile sunt deja stabilite și că Iordănescu va conduce naționala și în campanie din preliminariile Campionatului European din anul 2024.

Cele trei semne care arată că Edi Iordănescu rămâne la echipa națională

Edi Iordănescu și-a găsit alibiul perfect după ce naționala României a câștigat duelul cu Bosnia cu 4-1. A spus că echipa a jucat bine în ultimele meciuri și că este convins că acesta este drumul cel bun.

„Îmi doresc să terminăm, după care focusul să rămână pentru analiză. Recunosc că îmi dă putere atitudinea Federaţiei. Mulţumesc pentru apreciere. Nu aş putea găsi un minus pentru susţinerea pe care am avut-o. Probabil că văd perspective, dar nu pot să vorbesc în numele Federaţiei”, a subliniat Iordănescu jr. la conferința de presă.

Jurnaliștii playsport.ro au și explicat de ce, în afara informațiilor pe care le-au obținut, conducătorii Federației Române de Fotbal nu se gândesc la alt selecționer. Antrenorii buni au echipe, iar o reziliere de contract nu se face fără achitarea unei clauze, ceea ce nu Răzvan Burleanu nu dorește, vezi cazul Dan Petrescu unde CFR Cluj a solicitat 400.000 de euro.

Al doilea argument ar fi unul deloc de neglijat: Răzvan Burleanu nu este presat de teme electorale. Și ultimul este legat de faptul că federalii nu mai vor să apară o nouă perioadă de incertitudine la prima reprezentativă.