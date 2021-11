Edi Iordănescu, out de la FCSB? Declarația lui Gigi Becali care naște controverse

Edi Iordănescu, out de la FCSB? Antrenorul roș-albaștrilor pare a avea zilele numărate la echipă. În ciuda unei serii de 8 meciuri fără înfrângere, dintre care 7 victorii, Gigi Becali e total nemulțumit de jocul vicecampioanei. Și a început să „tune și să fulgere”, inclusiv public, la adresa formației. În plus, latifundiarul e tot mai frustrat că altcineva a ajuns să dicteze pe banii lui, pe „moșia” lui. Iar clauza prin care ar trebui să-i plătească 500.000 de euro dacă vrea să-l concedieze pe antrenor, e doar un mizilic pentru el, nu o opreliște.

Edi Iordănescu, out de la FCSB? Gigi Becali s-a căm săturat să-și țină gura. Latifundiarul a pornit „ofensiva de toamnă” împotriva prestației echipei și, implicit, a muncii antrenorului. Chiar dacă Becali susține că el nu-l critică, de fapt, pe Iordănescu, lucruriule devin tot mai clare. Lui Becali s-a plictisit să nu poată dicta în club așa cum era obișnuit. Mai ales când totul „trăiește și respiră” datorită banilor săi. Epoca „Faci Ce Spune Becali” bate, din nou, la ușă.

Gigi Becali tot încearcă să îi convingă pe ceilalți că declarațiile lui nu sunt îndreptate către Edi Iordănescu, dar aluziile sunt străvezii.

Am fost întrebat și nu am dat înapoi. Am spus că nu joacă echipa, așa este. Am spus că am câștigat 7 meciuri de la Dumnezeu, așa cred eu. N-am spus că sunt nemulțumit de Edi.

Răbufnirea a venit de la faptul că l-a schimbat pe Budescu în minutul 66 (n.r – în remiza cu Voluntariul). Eu îl schimbam pe Budescu în minutul 33!”, a declarat Becali miercuri seară, la Digi Sport.