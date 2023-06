Edi Iordănescu, mesaj arogant după meciul Elveția – România. „A cui e părerea că am greşit cu tactica defensivă? – VIDEO

Edi Iordănescu a fost criticat dur de Gică Popescu și Viorel Moldovan, deși naționala a reușit o minune la Lucerna și a terminat la egalitate duelul cu Elveția. Selecționerul le-a răspuns ușor arogant celor care i-au reproșat strategia și a dezvăluit că Valentin Mihăilă a făcut ruptură musculară după primul gol.

Naționala de fotbal a României a jucat foarte slab în Elveția, dar a reușit să obțină un egal, în meciul din etapa a patra din preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024. Gazdele au condus cu 2-0 și au avut și alte ocazii, dar Valentin Mihăilă a dat lovitura pe final când a semnat o dublă din pasele lui Olimpiu Moruțan. Edi Iordănescu a fost criticat înaintea partidei pentru sistemul defensiv, iar la final Gică Popescu și Viorel Moldovan i-au transmis că a avut noroc. Selecționerul le-a răspuns rapid, pe un ton tăios.

„Împotriva unei echipe cu inimă mare, până în final am crezut. Cine crede până la final e de multe ori răsplătit. A cui e părerea că am greşit cu tactica defensivă? Trebuie să facem o analiză complexă pentru care nu avem timp, comparaţi ce s-a întâmplat cu Elveţia în Andorra, cu condiţiile în care am jucat noi cu Kosovo.

Au fost mai multe lucruri pentru care am decis aşezarea, am vrut să ne apărăm mai sus, dar adversarul ne-a împins. Recunosc, am vrut să avem şi noi momentele noastre de atac poziţional, din păcate nu a ieşit cum ne-am dorit prima repriză, planul a fost să stăm cât mai mult în joc, e greu când schimbi patru jucători.

Contează că echipa a arătat inimă mare, caracter, că tot ce spunem e adevărat, suntem pe drumul cel bun şi am început să construim valori. Valorile noastre încep cu spiritul, cu atitudinea şi mentalitatea. Felicit toată echipa, am fost o familie astăzi, indiferent că ei au intrat de la început, pe parcurs sau nu au intrat”, a declarat Edi Iordănescu.